No son tiempos fáciles para el deporte de todo el país y San Juan no está afuera de ese escenario. Por eso, el logro que concretó la dirigencia de la Liga Albardón-Angaco en el comienzo de este 2021 no es menor, considerando las complejidades que significa ser dirigente en el interior. Con una suma cercana a los 400 mil pesos en efectivo, la liga albardonera terminó con un juicio heredado por la actual dirigencia. Fueron varios años de litigio que se perdió por la inacción anterior y hoy, el presidente Guillermo Tejada junto a Andrés Alderete como tesorero, lograron terminar con la amenaza que incluso podría haber llevado al embargo de bienes de la propia Liga.

Una vez realizado el acuerdo con la parte querellante y de haber homologado el mismo, los dirigentes albardoneros remarcaron el apoyo recibido del gobierno provincial, la Secretaría de Deportes, el municipio de Albardón y la Federación Sanjuanina de Fútbol para poder resolver un tema incómodo, que no generaron pero que les complicaba todo su funcionamiento.