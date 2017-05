Es una de las competencias más esperadas en el mundo biker local. Por terreno, por historia y por toda la mística que presenta la clásica “Nikizanga”, siempre convoca a los mejores corredores de la región. La prueba que se disputará este domingo en Vallecito contará con importantes nombres dentro de su pelotón.



Entre los 350 bikers confirmados hasta ayer en la Asociación Sanjuanina de MTB se encontraban nombres como Fernando Contreras, el mendocino que viene de ganar el Desafío Río Pinto en Sub 23, quien además disputó el Panamericano en Colombia, o el equipo “Maxi Bici”, uno de los conjuntos más ganadores del campeonato mendocino. Además, estará el equipo “Gili Bike” del reconocido “Chueco” Gili, y también varios bikers individuales que llegarán desde San Luis para ser parte de la prueba.



A eso se suman los candidatos locales, como el último campeón sanjuanino Leandro Maldonado o el multicampeón Mauro Berrocal. También confirmó su presencia del último ganador de la Nikizanga, el bolivarense Juan Pablo Dotti quien viene de conseguir un sexto puesto entre 5.000l bikers en Río Pinto. El ciclista del SEP toma esta prueba como buena preparación fuera de la ruta. El circuito no presentará muchas variables.



La largada será 22 kilómetros pasando la Difunta Correa, precisamente en Ruta 141, kilómetro 161. Desde allí partirán a las 9,30 de la mañana las categorías Elite, Sub 23 y Juveniles. Después y cada 5 minutos irán largando las restantes: Master A, B, C, D y Damas, además de los cientos de Promocionales que también se animarán al desafío. Las categorías mayores realizarán 45 kilómetros, mientras que las promocionales harán 22, es decir que apenas partan en el kilómetro 4 girarán a la izquierda para cortar camino y arribar juntos a la llegada ubicado al pie del Hotel “Difunta Correa”.



Una solución para el traslado

Una buena iniciativa tuvo la Asociación Sanjuanina de mountain bike para los bikers que disputarán la Nikizanga este domingo. Colocarán un camión para que lleve las bicicletas de los competidores desde la Difunta hasta el punto de largada.



Es que años anteriores, este traslado se presentaba como un problema para los bikers que debían dejar sus movilidades en el sector de la llegada, ubicado a 22 kilómetros de la Difunta. Además, informaron que hasta mañana continuarán recibiendo inscripciones en el sitio web de la prueba: www.asomtbsanjuan.com.ar.