Al frente. El bueno de Nacho Fernández se lleva la pelota superando la marca del jugador de Unión, durante el segundo tiempo. El local madrugó al Millonario en el inicio del complemento pero el puntero lo dio vuelta en base a puro esfuerzo y efectividad.

River Plate superó anoche a Unión de Santa Fe 2 a 1, tras ir perdiendo, y se mantuvo en la punta de la Superliga con tres puntos de diferencia respecto de su escolta Boca Juniors.

Walter Bou (2m.St) adelantó a Unión y River lo revirtió con goles de Ignacio Fernández (9m.St) y Robert Rojas (20m.St).

River presionó cada salida de Unión, pero careció de espacios para poder elaborar juego fluido.

En esos primeros minutos el local anuló los circuitos de juego del rival y tuvo salidas rápidas, como aquella habilitación de Walter Bou a Bonifacio y el remate cruzado del mediocampista que controló Franco Armani.

Marcelo Gallardo sorprendió al promediar la primera etapa, con el ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero por el amonestado Martínez Quarta, para jugar con una bien definida línea de cuatro y tener mayor poder ofensivo en el medio.

Con el de ayer, River lleva 16 partidos invicto como visitante.

A partir del buen manejo de Enzo Pérez el visitante llegó con remate de media distancia de Ignacio Fernández que contuvo Sebastián Moyano junto a su palo izquierdo y con otro del propio Quintero elevado.

Aunque la más clara fue la gran asistencia de "Nacho" Fernández por derecha al uruguayo Nicolás De la Cruz, quien desde el punto de penal la tiró increíblemente sobre el travesaño.

Sobre el cierre lo tuvo dos veces Unión en la misma jugada, primero con un disparo de Brian Blasi que rechazó Armani y luego con el remate del uruguayo Javier Cabrera sobre el horizontal.

En el complemento Unión pegó de entrada, con un tiro libre desde la izquierda de Federico Milo que anticipó el ex Boca Juniors, Walter Bou, de cabeza para poner la pelota en el segundo palo de Armani, River respondió con un tiro libre de Quintero apenas alto, y de inmediato Matías Suárez envió un preciso centro "pinchado" desde la izquierda que Fernández cabeceó al gol.

Insistió River y tras un tiro de esquina de Quintero la "peinó" Rafael Santos Borré, la pelota dio en Rojas y se metió en el arco de Moyano.

Unión reaccionó rápido y lo tuvo con el recién ingresado Franco Troyansky, pero su envío pegó en Rojas y dio en el travesaño, y después Milo probó desde afuera y el balón se fue al lado del palo izquierdo de Armani.

El final fue de ida y vuelta, River estuvo más cerca de ampliar, festejó y sigue firme en la Superliga.

Nacho, figura

Ignacio Fernández, figura del partido, aclaró tras el final: "Fue un partido muy difícil ante un rival muy ordenado. Nunca bajamos los brazos y por eso logramos la victoria".



Dividido. Así quedó el balón entre el delantero de River Suárez y el defensor del equipo santafesino. Con goles de Nacho Fernández y Rojas, River ganó y sigue en soledad en la punta.

>> Un partido de ajedrez

Unión peleó siempre

En su cancha los "Tatengues" no se dejaron impresionar por los nombres de River y salieron a jugarle de igual a igual. Le faltó precisión en los metros finales pero complicó con su dinámica a los volantes millonarios.

Acción y reacción

Unión golpeó al iniciarse el segundo tiempo con el tanto de Bou y encendió las alarmas de un River que respondió con su poder de gol, ocho minutos después. El partido estaba igualado y empezaba otra historia.

Todos hacen goles

Con el partido empatado, los millonarios salieron a buscar la victoria soltando a todos sus defensores en las pelotas paradas. En una de ellas, tras un córner, Rojas se encontró una pelota debajo del arco y convirtió.

MALESTAR Y DISCULPAS

Gallardo se la jugó y se disculpó

La titularidad de Pinola (foto) llevó que Gallardo hiciera cambios en defensa. Después, durante el partido, a los 30", se la jugó sacando a Martínez Quarta del campo de juego. Una estrategia del DT para buscarle la mejoría al equipo.

Entre semana, Gallardo dispuso el regreso de Pinola a la titularidad, todo por la suspensión del chileno Díaz. Anoche, no había pasado mucho en el partido pero River no la pasaba bien ante Unión. Disgustado con el rendimiento de su equipo, el técnico decidió meter mano en el equipo antes de los 30" del primer tiempo. ¿Qué hizo? Como no podía tomar la pelota en mitad de cancha y en cierta forma le sobraba gente en defensa, sacó a Lucas Martínez Quarta, quien ya había recibido tarjeta amarilla, para darle ingreso al colombiano Quintero. Obviamente, a nadie le gusta salir y el defensor llegó al banco con un gesto de fastidio. Enseguida, Ponzio fue rápido a serenar y le dijo unas palabras a su compañero, dando una muestra de liderazgo. Además, según consignaron en la transmisión oficial, Gallardo le dijo a Martínez Quarta: "Perdoname, pero lo hice por el bien del equipo", aseguraron quienes estuvieron cerca del DT.