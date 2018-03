Madurez. Es la que muestra Juan Martín Del Potro, a sus 29 años y tras ganar los últimos dos torneos que afrontó: Acapulco e Indian Wells.

¿Alguien se animaría a decir hasta dónde va a llegar Juan Martín Del Potro? A sus 29 años y con una carrera digna de Hollywood, la Torre de Tandil está muy cerca de acceder a un lugar donde soñó seguramente muchas veces pero que desconoce: el podio del ránking mundial ATP al ser número 3. ¿Podrá? Alguien pronosticaría que no, sobre este gigante de 1,98 metros de estatura y que más allá de tener en la cuenta bancaria holgadamente más de 70 millones de dólares, decidió hace dos años operarse por cuarta vez operarse una de sus muñecas apostando a ese gran sueño de seguir jugando.



Argumentos para quedar en el ránking solo por debajo de Roger Federer y Rafael Nadal tiene de sobra. La madurez y el juego son sus principales razones. Se encuentra en su mejor momento luego de ganar los últimos dos certámenes que afrontó: Acapulco e Indian Wells, el primero en su trayectoria en los Masters 1000 y con el cual sumó 22 coronaciones, quedando a tres del segundo argentino con más títulos ATP en singles de la historia, José Luis Clerc. En otra "dimensión" se ubica un tal Guillermo Vilas, con 62.



En el torneo de Estados Unidos que hoy comienza con otros cinco argentinos, Delpo puede dar ese zarpazo. El ránking se encuentra así ahora: Federer 9660 puntos, Nadal 9370, Cilic 4905, Dimitrov 4600, Zverev 4505, Del Potro 4155. Si bien con el tercero, al argentino lo separan 750 puntos, algo clave es que Miami reparte 1000 puntos y Juan Martín sólo sostiene 45 de la edición anterior. Es más, hasta Wimbledon, incluyendo toda la gira sobre polvo de ladrillo y Roland Garros, el tandilense defiende apenas 360 puntos. Es decir, si tiene buenas actuaciones su mejora en el ránking será algo "natural", sobre todo porque los tres que lo preceden deben defender muchos puntos hasta llegar al césped de Londres: Cilic 2615, Dimitrov 580 y Zverev 2325. El calendario de la ATP y el nivel de Del Potro y sus adversarios marcará para qué está. Algo claro es que luego de tanto sufrimiento, el argentino entendió que debía reducir el margen de error y por eso luego de estar bastante tiempo sin un equipo atrás de él, eso lo cambió. Tiene de entrenador principal al obsesivo Sebastián Prieto, los kinesiólogos y "consejeros" Diego Rodríguez y Germán Hünicken, más un aporte clave en este tiempo de emociones tan fuertes para Juan Martín: el psicólogo Juan José Grande.

"Mi clic fue luego de ganarle a Djokovic en los Juegos".



Una anécdota muy conocida en el ambiente del tenis habla que luego de ser campeón en el Masters de 2005, superando en la final a Roger Federer, David Nalbandian, que por entonces quedó tres del mundo, fue a cenar con unos amigos y uno le dijo "el que viene es tu año, vas a ser el número uno". El cordobés, fiel amigo de la buena vida, le respondió: "No, eso es para Federer que está durmiendo desde las 10 de la noche". El Rey David sabía que el 1 no era para él, no lo quería. ¿Del Potro lo querrá? Ya se verá...





Charly se quedó afuera



El tenista argentino Carlos Berlocq perdió ayer frente al estadounidense Bjorn Fratangelo en la última instancia de clasificación y no logró ingresar al Masters 1000



de Miami, que comenzará hoy con la presencia de seis compatriotas.



El "Gladiador" Berlocq, 134 del ránking de la ATP, cayó ante el estadounidense Fratangelo (109) por 7-6 (8-6) y 6-4 en dos horas y dos minutos de juego y no entró al cuadro principal del torneo que se juega en Crandon Park, en Key Biscayne, Miami.



"Charly" Berlocq, de 35 años, superó en la ronda inicial al estadounidense Akira Santillán (170) por 6-3 y 6-3.



De esta forma, los argentinos que se presentarán en el Masters 1000 de Miami son Juan Martín Del Potro, número uno del tenis sudamericano, Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Guido Pella, Nicolás Kicker y Horacio Zeballos.





Superficie preferida

18 La cantidad de torneos que ganó sobre cemento, de los 22 de su carrera.

Ventaja

4 La cantidad de finales que Delpo le ganó a Federer. El suizo lo superó en dos.