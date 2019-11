Imponente. En El Palomar, las chicas se dieron cita para analizar las finales en las que irán a buscar la mejor cosecha. Serán siete finales para las universitarias que buscarán imponerse en la mayor cantidad de categorías que sea posible.

No llama la atención que Universidad esté disputando una final. Siempre, en cada cierre de campeonato, Universidad es número puesto a la final. Pero este año, "Las Patitas" batieron récord metiendo siete categorías en las finales del Campeonato Clausura de hockey sobre césped femenino. Tremendo. Sin contar que la Primera División también se encuentra peleando por acceder a la final del Clausura Mendocino.



"Todo es fruto del esfuerzo, para eso trabajamos durante todo el año, para poner a la "U" arriba siempre", contó Victoria Del Carril, jugadora de la Quinta División del Bloque "A" de la "U" que disputarán la final ante Huazihul.



La Primera División de Las Patitas tendrá como rival la semana próxima a Lomas de Rivadavia. El elenco universitario viene de superar en semifinales a Huazihul goleandolo 7 a 0, después de haber igualado en la ida 2-2. El primer equipo de la "U" en tanto, se encuentra disputando las semifinales ante Andino buscando acceder a la final del Torneo Mendocino, en el que ya se consagró en 2015 y 2017.



En Reserva, las chicas vienen de vencer a AOMA y disputarán la final ante Lomas. Las Patitas ya fueron campeonas en el Apertura y buscarán repetir el titulo. En Quinta División "A", la "U" irá por el titulo ante Huazihul, el mismo rival al que le ganaron en el Apertura en el que también se consagraron. Vienen de vencer en semis a Loma Negra con 1-0 en la ida y un 2-0 en la revancha.



En Sexta División "A", Las Patitas jugarán la final ante el San Juan Rugby, repitiendo la final del Apertura que las tuvo a las universitarias como vencedoras. En la semifinal vienen de superar a Lomas de Rivadavia. El poderío mayor se dio en la Séptima División, donde la "U" metió a los tres equipos en los bloques "A", "B" y "C". UNSJ "A" eliminó a Amancay para meterse en la final y ahora jugará por titulo ante San Juan Rugby buscando la revancha, ya que ambos disputaron la final del Apertura y fue el San Juan el campeón. UNSJ "B" viene de eliminar a Amancay "B" y jugará la final ante Universidad "C", que viene de eliminar al San Juan Rugby. "Las chicas trabajan con sumo profesionalismo. No llama la atención haber metido siete equipos en la final", comentó Martín Riveros, a cargo de la preparación física de Las Patitas que anhelan sumar más Copas para sus colmadas vitrinas.



Las figuras



Josefina Otto, Jésica Bustos, Luciana Agudo (Primera), Victoria Del Carril, Victoria Rodríguez, Candela Uzair y Federica Castro (5º A), Renata Salvo, Milagros Chancay, Josefina Sterman y Cecilia Tarrega (6º A), Sofia Jiménez y Manuela López (7º A), Catalina Quiroga y Emilia Cuenca (7º B), Martina Tapias y Federica Acosta (7º C).

Hoy, hay finales en La Granja

El "Torneo Rocío Salinas" que fiscaliza la Asociación Sanjuanina de hockey sobre césped comenzará con las definiciones hoy en el CEF Nº 20 de La Granja. Universidad "B" ante Universidad "C" abrirán la jornada a las 8,30. Luego, a las 9.45 horas se enfrentarán también en la Séptima Bloque "A", la "U" ante el San Juan Rugby Club. Mientras que a las 11 horas y cerrando la jornada, en Sexta jugarán el San Juan Rugby ante UDAP. Mañana a las 10,30 continuará la actividad cuando se midan Lomas ante UDAP.