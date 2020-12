Dos días después de haber impuesto una sanción histórica a tres jugadores del seleccionado, incluido el capitán, la Unión Argentina de Rugby dio marcha atrás y levantó las penas. Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino están en condiciones de jugar para los Pumas el sábado ante Australia, según se desprende de la reciente decisión.

Luego de que se dieran a conocer tuits de tinte discriminatorio publicados por los tres jugadores en el pasado (algunos databan de 2012), la UAR le había quitado la capitanía a Matera y había suspendido a los tres jugadores "indefinidamente". Una decisión que completó el combo de una crisis impensada apenas dos semanas atrás, cuando los Pumas les ganaban por primera vez en la historia a los All Blacks.

La muerte de Diego Maradona, al que la delegación homenajeó tibiamente con un brazalete negro (mientras los All Blacks, justamente, tributaban su respeto de manera enfática) generó fuertes críticas después del test del sábado. Y el lunes, cuando se difundieron los tuits citados, la crisis escaló hasta convertirse en un conflicto gigante.

¿Qué cambió en apenas dos días para que la dirigencia diera marcha atrás? La UAR acusó recibo de las muestras contundentes de apoyo a los tres jugadores y el repudio a las sanciones por parte de integrantes de este plantel que no viajaron a Australia por lesiones, de ex jugadores del seleccionado y de un buen número de clubes (a los que la UAR representa), más de la amenaza de no presentarse a jugar por parte de algunos miembros del plantel.

Así, Matera, Petti y Socino están en condiciones de actuar el sábado a las 5.45 (hora argentina) ante Australia en el Bankwest Stadium de Sydney, por sexta y la última fecha del Tri-Nations. Los Pumas pelearán la posibilidad de terminar segundos.

Según pudo saber LA NACION, la presencia de Matera no estaba confirmada ya que el propio jugador dudaba de participar. Mario Ledesma, head coach del equipo, confirmará el equipo a la 1 de la madrugada del jueves, hora Argentina.