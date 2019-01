Fin de la historia. El SEP, el equipo más ganador de la provincia, tenía esperanzas de recibir la aprobación de la UCI y poder competir en la Vuelta, algo que finalmente no podrá realizar.

Fue quizás el cierre menos esperado. A pesar del sinfín de intentos realizado por el Sindicato de Empleados Públicos con el aval estatal y de la organización, la Unión Ciclista Internacional dio a conocer su veredicto y desaprobó la participación del continental sanjuanino que de esta manera no competirá en la Vuelta a San Juan.

A pesar que desde el SEP-San Juan nadie lo hizo oficial, se supo por fuentes ligadas al ciclismo que la respuesta del ente madre del ciclismo llegó el miércoles. Allí, en ese comunicado vía mail la UCI le negaba la solicitud que habían mandado un día antes José Díaz, titular del SEP; Gabriel Curuchet, presidente de la Facpyr; Juan Ernesto Pacheco, presidente del Pedal Club Olimpia y Jorge Chica, secretario de Deportes. Los motivos que adujo la UCI no se conocen, pero según supo este medio sería además porque el equipo aún no está inscripto como equipo continental, requisito fundamental para ser parte de la prueba.

Así, la gloria conseguida hace un año quedará en el olvido para el conjunto de los "Bichos Verdes" que después de consagrarse por primera vez en la competencia UCI con Gonzalo Najar consiguiendo la heroica en el Colorado, meses después se desataron los sucesos que hoy lo dejaron al equipo fuera de la competencia más importante del continente. Fue el 28 de enero cuando Najar celebraba su triunfo, el primero del equipo desde que la Vuelta ostenta el rango 2.1 UCI. Así el SEP lideraba el ranking de los continentales de América, pero meses después, el 7 de mayo la UCI lo notificaba por dos análisis analíticos adversos de dos de sus ciclistas: Gonzalo Najar había dado no negativo por CERA el 21 de enero, y Gastón Javier había arrojado valores superiores al índice de testosterona el 23 de enero. Luego el SEP apeló la sanción aduciendo que en el caso de Najar hubo manipulación (extrajeron sangre de la muestra B para agregar a la A) y a Javier no se le encontraron sustancias prohibidas, pero sí se hallaron valores superiores de testosterona. El equipo desvinculó a Najar que después fue sancionado por cuatro años fuera de las rutas. Después, la Justicia determinaría que la sanción quede en suspenso por un recurso de amparo, algo a lo que la UCI no le dio lugar.