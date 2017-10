La Interlagos. La ruta que se habilitó el año pasado para que pase la Vuelta estará incluida en la próxima edición.

La actividad ciclista internacional que promueve la Unión Ciclista Internacional (UCI) en esta parte del mundo tendrá inicio con la 36ta edición de la Vuelta a San Juan. La prueba que se correrá de domingo a domingo (21 a 28 de enero) con extensión de siete etapas, una jornada de descanso y tiene categoría 2.1 en la consideración del ente que rige al ciclismo mundial abrirá el circuito que se denomina America Tour.



Dicho calendario de competencias consta de 19 carreras, 13 de ellas por etapas y sólo seis de un solo día.



La "carrera de los sanjuaninos" compartirá con la Vuelta a Colombia (carrera que vuelve al ruedo y se disputará entre el 6 y 11 de febrero) y el Tour de Alberta, en Canadá (31 de agosto al 3 de septiembre) la misma categoría 2.1 que limita la participación sólo a equipos profesionales y selecciones de países.



Los conjuntos de las tres categorías rentadas son: WTT (World Tour Team); PCT (Profesionales Continentales Team) y CTT (Continentales Team).



Sólo dos carreras, ambas se corren en los Estados Unidos superan en importancia a las ya citadas: el Tour de Utah (6 al 12 de agosto) y la Colorado Classic (16 a 19 de agosto); ambas integran el selecto grupo de las 2.HC (Carreras de etapas. Histórica clásica).



El resto de las Vueltas, incluidas las de Uruguay y el Tour de Gila, en Estados Unidos, tienen categoría 2.2, que significa: carrera de etapas en las que se permite la participación de equipos amateur.



Dentro de las competencias de una etapa, la única reservada sólo a los ciclistas profesionales es la Independence Cycling Classic, que se disputará el 3 de junio en los Estados Unidos.



El resto son 1.2, o sea, abiertas a conjuntos amateur.



El 20 de noviembre sería presentada la Vuelta, pero se está gestionando una presentación previa en el Senado de la Nación. El recorrido de las etapas está confirmado con el agregado del parcial Jáchal-Valle Fértil por la flamante Ruta Internacional 150 y según una fuente de la organización este año la correrán siete equipos WTT, es decir, prácticamente el doble porque el año pasado vinieron cuatro.



Si bien la Vuelta a San Juan abrirá el calendario americano, no será la primera competencia del año, ya que entre el 16 y 21 de enero se disputará en Australia el Santos Tour Down Under, competencia que integra el calendario de las pruebas UWT (UCI World Tour).



También la primera competencia de una sola etapa que correrá la "Fórmula 1" del ciclismo será en Australia: el Cadel Evans Great Ocean Road Race, que se disputará el 28 de enero.



Las tres carreras de una etapa que se denominan "Challenge Mallorca" serán las que abran la actividad del Europa Tour: el 25 de enero el Trofeo Campos, el 26 el Trofeo Lloseta y el 27 el Trofeo Serra de Tramuntana, todas son de categoría 1.1



El Sharja Tour, que se correrá en Dubai, del 24 al 27 de enero (2.1) abrirá el calendario del



Asia Tour.



En tanto que el 15 de enero, en Gabón, con la Tropicale Amissa Bongo (2.1) comenzará la actividad en el continente africano.