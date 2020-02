Va y viene de Europa un par de veces antes de la Vuelta. La experiencia de Roberto Amadio fue vital para que la carrera fuera creciendo en el aspecto competitivo año a año y hoy comparte junto al gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes, Jorge Chica y todos los dirigentes abocados a la organización, un presente auspicioso.

"Lo que más valoro de la carrera es que todos los años ha crecido un paso. Hoy podemos decir que es una prueba que despierta interés en los equipos profesionales y eso facilita todo", comentó quien debió apelar a toda su capacidad para convencer a los directores de escuadras World Tour de venir a San Juan.

"Al principio costó mucho porque no conocían San Juan, después de correr se fueron maravillados por el ambiente y la calidez de la gente. Ahora son muchos los que nos preguntan si hay cupo para venir", expresó. Ante versiones que indicaban que la carrera sería en un futuro no muy lejano World Tour, es decir que se la integraría al calendario de la que son consideradas la "Fórmula 1" del ciclismo, Amadio fue cauto: "Puede ser que la UCI considere que puede llegar a merecer esa categoría y no me parecería exagerado porque la organización es muy buena. No tiene nada que envidiarle a muchas de las mejores carreras de Europa, pero no sé si convendría porque dentro de esa categoría no pueden participar los equipos Continentales y los cinco equipos locales están en esa tercera división. Que pase a World Tour es muy difícil, pero no imposible". Finalmente, como exciclista, destacó la labor de los conjuntos argentinos. "Han hecho una gran carrera. En ellos se nota, también, la evolución que supone competir con los mejores. Sinceramente estoy muy feliz de aportar mi granito de arena para que esta carrera sea exitosa".