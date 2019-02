El, por ahora, único ganador de esta carrera que visita todos los departamentos esteños es el chaqueño Daniel Juárez.

Nació el año pasado con el objetivo de llevar al ciclismo por todos los departamentos del Este sanjuanino. La iniciativa del Caucete Pedal Club fue arriesgada porque tuvo que hacer un cambio importante. Sacar de circulación al circuito "Orlando Carrizo Luna" que se disputaba solamente por calles internas del departamento donde tiene su domicilio la institución y abrir el juego para un recorrido más largo con formato de etapas que visitara 9 de Julio y San Martín.



Con Caucete como punto de partida y llegada de las dos pruebas en línea. Con un circuito al que se darán dos giros en San Martín, la etapa de esta tarde que tendrá un recorrido total de 142 kilómetros. Y, un circuito en 9 de Julio (también dos giros) en la etapa en pelotón de mañana (101 km), se premia a los departamentos que apostaron por la Vuelta. San Martín, tendrá, también, la contrarreloj de la mañana de domingo (10 km). En tanto los que no prestaron colaboración la carrera pasará por una ruta alejada de su centro urbano.



El año pasado el ganador fue Daniel Juárez. Actualmente en el equipo del SEP-San Juan, el chaqueño que por entonces defendía los intereses de Mardan. Ganó la primera etapa. Fue tercero en la contrarreloj individual ganada por quien hoy su compañero, Mauricio Muller. Y, con la renta que tenía le alcanzó con arribar en el pelotón en el último capítulo que ganó Nicolás Naranjo para quedarse con la competencia.



La Vuelta del Este que debió modificar su fecha de realización servirá para ver cómo llegarán las escuadras que irán a correr la Vuelta de Mendoza, que se iniciará el próximo sábado y a la que acudirán cuatro escuadras sanjuaninas y, también, para ver en acción a los conjuntos que participaron de la Vuelta a San Juan, los que llegarán bien afinados para competir en una prueba cuyas características son propicias para las llegadas masivas.



Como el año pasado lo que ocurra esta tarde puede tener influencia positiva en las dos etapas restantes. La crono es corta, tiene 10 kilómetros y se disputa con las bicicletas de ruta a las que se les permite colocarle el manubrio (cuernitos) y una rueda lenticular. Este dato no es menor porque se corre en un terreno llano que equilibra las virtudes de los embaladores con los especialistas en eso de andar acompañados solo por su sombra, las diferencias que se sacan no son tan determinantes y pueden achicarse o borrarse con la bonificación de la llegada vespertina.



La concentración en la plaza caucetera será a las 15,30. Una hora después empieza la acción.



Con equipos visitantes



El miércoles recibieron las autoridades del Caucete Pedal Club la confirmación que asistirán a la Vuelta del Este dos conjuntos que luego irán a correr la Vuelta de Mendoza, uno es el "Salta La Linda" auspiciado por el gobierno de la provincia norteña y el otro es una escuadra de Tucumán. Se espera que participen todos los equipos sanjuaninos.