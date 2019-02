La mejor. Según tres de los medios más importantes del continente europeo esta Vuelta creció a nivel cualitativo. La prueba sanjuanina no tiene nada que envidiarle a las pruebas europeas.

Que fue la edición de mayor nivel ciclístico desde que la Vuelta a San Juan pasó a ser Internacional de categoría 2.1 UCI. Que fue la de mayor convocatoria. Que también fue la edición en la que menos detalles quedaron por corregir. Esos fueron los tres puntos que destacaron los medios más importantes de Europa que nuevamente, y por tercera vez consecutiva, llegaron para cubrir la competencia sanjuanina. Diario Marca, Agencia EFE y el Diario Vasco fueron los consultados por DIARIO DE CUYO y todos destacaron gratamente el crecimiento de la Vuelta en tan corto tiempo. "Me gustó mucho más esta Vuelta que la de años anteriores, ha tenido mayor cantidad de público en las carreteras y ha tenido mucho más nivel", contó Fernando Llamas, periodista de Diario Marca, uno de los medios más importantes del mundo. "Siempre es importante que la carrera crezca pero toma mucho más valor cuando la evolución es escalonada. En estos tres años de a poco va mejorando, no es un salto radical, sino un salto que a la larga resulta trascendente, es importante tener un crecimiento sostenido, no vale dar un salto muy grande y luego quedarse estancado o tener que retroceder", agregó el reconocido periodista.



El hecho de tener en una misma prueba al Movistar con Nairo Quintana, al Bora con Peter Sagan, al Dimension Data con Mark Cavendish, también al Team Emirates con Fernando Gaviria o al Deceunink Quick Steep con Renco Evenepoel le dio el salto de categoría y así lo destacó David Ramiro Leyva, periodista de la Agencia de noticias EFE de España: "Me pareció espectacular el nivel de participantes, es muy difícil encontrar un nivel así en cualquier clásica de Europa. No todos los días se da de tener a todas las estrellas juntas en un mismo pelotón y San Juan lo ha logrado", manifestó el español mientras se sorprendió por el marco de público: "En todas las etapas lo de la gente ha sido increíble. Hoy lo que se ha visto aquí en esta avenida con 200 mil personas volcadas en una etapa es tremendo, no la tiene cualquier prueba".



Benito Urraburu, del diario Vasco, eligió la presentación y el nivel, como los puntos destacables: "La Vuelta a San Juan es mejor que cualquier carrera de Europa, yo no he visto ninguna presentación en Tour, Vuelta o Giro como la que se hizo aquí y eso que llevo vistos 33 Tour. A nivel deportivo también creció, la Vuelta este año pegó un salto cualitativo. Creo que lo que faltaría es que algún día llegue el Sky con Froome, eso sería increíble", expresó.



Cobertura a la altura



La Vuelta este año contó con una numerosa cobertura periodística con más de 300 medios locales, nacionales e internacionales que llegaron para cubrirla. En total fueron 42 medios internacionales, 40 medios nacionales y 250 medios locales. En todos los casos incluyendo los radiales, gráficos, televisivos y digitales.