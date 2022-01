Ayer fue "el" tema del día. Tanto dentro del pelotón como fuera de la caravana, el ambiente del ciclismo especulaba con el rumor que si bien hace días viene circulando, hoy se haría oficial. La Vuelta Internacional a San Juan este año tampoco sería de carácter UCI debido a la situación epidemiológica que atraviesa el mundo.

Anoche al cierre de esta edición, las autoridades del Comité Covid, junto a sus pares de la Secretaría de Deportes, estaban reunidos dándole forma al anuncio que tendría lugar en la jornada de hoy. Todo apunta a que la Vuelta no contará con la participación de equipos internacionales y de hacerse, cuestión que todavía está en análisis, se hará con figuras nacionales y locales. El crecimiento en la curva de contagios es la razón de la medida que se anunciaría en breve.

El sitio italiano “La Gazzetta dello Sport” fue quien en sus redes informó en la mañana de ayer la suspensión de la competencia internacional de ciclismo. “Según nuestras fuentes la @vueltasanjuanok lamentablemente no tendrá lugar del 30 de enero al 6 de febrero. Mañana tal vez haya una comunicación oficial”, indicaron. Lo que es un hecho es que no llegarán las escuadras europeas que estaban confirmadas, ni Peter Sagan, ni Remco Evenepoel ni Chris Froome. Desde la organización estaban en tratativas ante la UCI para conseguir el aval de poder realizarla aunque sea de carácter nacional y evitar una suspensión por segundo año consecutivo, se trataría de realizar un “Homenaje a la Vuelta a San Juan” o un “Tour a San Juan”, pero todo está inconcluso. De esa resolución también dependerá la Vuelta a San Juan de Master, es que de no ser nacional la Vuelta a San Juan, los libres tampoco tendrán su competencia. Hoy será un día clave.



Maxi cumplió con la Difunta y estaría en el Giro

"Me mató el calor", expresó Maximiliano Richeze apenas terminó la clásica Doble Difunta Correa que ayer celebró su 65ta edición. Para el ciclista bonaerense que viene de correr en el UAE Team Emirates, correr la clásica es cumplir con una costumbre cada año. Por su devoción y también por una cuestión de amistad, llegó junto a Gustavo Artacho y Martín Ferrari. Los acompañaron también Agustín y Mateo Ayala, además de Agustín Ferrari, hijo del "Pampa".

Maxi, que ayer vio cómo su hermano Mauro se consagraba en la clásica que él ya supo ganar, es casi un hecho que correrá el Giro del Sol. La prueba se presentará mañana pero al igual que la Vuelta vendría con modificaciones debido a la pandemia: tendría una etapa menos (la que iba a Media Agua), y la llegada de dos de las etapas (la otra es una CRI) culminarían en el Circuito San Juan-Villicum. Todo se resolverá hoy.