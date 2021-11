El arquero del seleccionado argentino Emiliano Martínez, una vez más, resultó fundamental para aguantar la temprana ventaja lograda por Ángel Di María a los 7 minutos del inicio para consolidar el triunfo ante Uruguay (1-0), en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas.



El "Dibu" mostró su capacidad tanto en algún mano a mano como en los remates directos y en sus correctas salidas para aventar los centros aéreos, con lo que subió a lo más alto de podio argentino.



Solo un escalón más abajo se ubicó el zaguero central Cristian Romero, que desde que fue convocado por Lionel Scaloni le ofrece a la defensa nacional una notable seguridad por su capacidad para resolver situaciones y por su personalidad para ordenar el fondo del equipo.



Al tercer lugar en la consideración llegó Angel Di María, que sobresalió con su espléndida conversión a los 7 minutos, con un mágico zurdazo como él lo sabe hacer, sumando su clásica velocidad a la vez de dialogar en sintonía con Rodrigo De Paul y Paulo Dybala para generar el juego ofensivo.



En cuanto al resto, Nahuel Molina, con sobriedad, supo controlar el lateral derecho que fue por el sector que más insistió Uruguay para atacar, siendo desbordado en escasas oportunidades.



Nicolás Otamendi resultó un buen complemento para Romero para controlar las llegadas del adversario, en especial en el juego aéreo.



Marcos Acuña alternó buenas y malas, siendo positivas sus proyecciones para desbordar por izquierda, en cambio ofreció ciertas ventajas en la marca de su sector.



En la línea de volantes, De Paul fue el más convincente por su criterio para ubicarse como uno de los estrategas, con participación en la generación de juego y colaborando en la contención del mediocampo.



Guido Rodríguez tuvo intensa tarea cuando el conjunto local atacaba con mucha gente por el medio, por lo que fue desbordado en ciertos pasajes, en especial en el primer tiempo, pero con esfuerzo pudo cumplir en la contención, sin aportar demasiado en la salida.



Giovani Lo Celso participó más en colaborar con Rodríguez en la recuperación de la pelota que en la creatividad; con un discreto trabajo, fue reemplazado por Lionel Messi a 15 minutos del final.



En el ataque, Paulo Dybala, con la responsabilidad de reemplazar a Messi, no desentonó en la primera etapa, la única que jugó debido a que tuvo que salir por una dolencia muscular, por lo que fue reemplazado por Joaquín Correa en el segundo tiempo. El jugador de la Juventus mostró un criterioso desempeño, intercambiando posiciones con Di María, a quien asistió en el gol, y tuvo a mal traer a los defensores uruguayos.



Lautaro Martínez no tuvo el peso ofensivo de otras oportunidades, en parte porque no fue bien asistido por sus compañeros y en otra, por la marcación ejercida por la zaga central del adversario, por eso fue reemplazado por Alejandro Gómez a los 9 minutos del segundo período.



Precisamente, el "Papu" cumplió una función distinta al delantero del Inter, de la Serie A, al ubicarse algo más atrás, con la consigna de aportar lo suyo en la tenencia de la pelota y colaborar en la creación de juego.



Joaquín Correa, que ingresó al inicio de la etapa complementaria, tuvo mayor participación en el área rival y estuvo cerca de marcar el segundo tanto argentino.



Mientras que Ángel Correa, que sustituyó a Di María a los 9 minutos del complemento, supo desbordar por la derecha y entrar en combinaciones con Joaquín Correa.



En cuanto a Messi, que jugó los últimos 15 minutos, y Exequiel Palacios, que ingresó a 10 del final, aportaron muy poco y no entraron en la consideración.