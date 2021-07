Viernes 23



20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación, carabina 10m.



22.00 Beach Volley: Azaad-Capogrosso vs Alison-Alvaro (Brasil)



23.00 Handball: Argentina vs. Francia (masculino)



23.00 Judo: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg. Combate #11 vs. Geronay Whitebooi (Sudáfrica)



23.00 Beach Volley: Gallay-Pereyra vs Agatha-Duda (Brasil)



23.10 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero



23.00 Ciclismo de ruta: Eduardo Sepúlveda



23:00 Tenis: Diego Schwartzman-Facundo Bagnis vs. Kevin Krawietz-Tim Puetz (Alemania)/ dobles masculino/primera ronda.

Sábado 24 de julio



00.15 Hockey: Argentina vs. España (masculino)



01.16 Taekwondo: Lucas Guzmán / Ronda 16 -58kg/ vs. Jack Woolley (Irlanda).



02:00 (aproximado) Tenis: Andrés Molteni-Horacio Zeballos vs. Jamie Murray-Neal Skupski (Gran Bretaña)/dobles masculino/primera ronda.



02.20 Vóleibol: Argentina vs. Rusia (masculino)



06.18 Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemania) - peso pluma - preliminar.



07.30 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing (Vanuatu)/ primera ronda.



07.39 Boxeo: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EEUU) - preliminar 63-69 kg



08.15 Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Álvaro Robles (España)/ primera ronda.



08.05 Natación: Virginia Bardach - eliminatorias 400 combinados.