Nocturno. Desamparados irá por una nueva victoria en la Segunda Fase del Federal A recibiendo el domingo desde las 20.45 a Chaco For Ever.

La temporada empezó a tomar temperatura y para los equipos sanjuaninos, la agenda es más que intensa. Este fin de semana será de Regional Amateur y de Federal A en las competencias del Consejo Federal de AFA y los que abrirán la agenda serán los integrantes de la Zona 6 del ex Torneo del Interior, ya que el viernes a las 21.30 jugarán en el Bicentenario de Pocito Sportivo Peñarol, que es líder, contra Atlético Alianza, que se recuperó en la fecha pasada. En tanto que el domingo, desde las 20 y por este mismo certamen, en el Bicentenario también se jugarán el resto Colón Junior contra Sportivo Del Bono que sigue sin sumar puntos.



En la Zona 7, Atlético Peñaflor recibirá a Paso de Los Andes de Albardón el domingo a partir de las 17.30 aunque su horario no está definido todavía, mientras que Defensores de Boca y Del Carril no han definido programación.



El domingo, desde las 20.45 Desamparados buscará otra vez ser puntero de la Zona B del Federal A, cuando reciba a Chaco For Ever, sabiendo que la localía es un plus que necesita potenciar para poder acceder a los puestos de clasificación dentro de un grupo muy competitivo. El Víbora está invicto en dos jornadas y tiene serias aspiraciones de meterse entre los dos primeros que clasificarán al Pentagonal Final para buscar el primero de los ascensos a la B Nacional de esta temporada.