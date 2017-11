El mejor premio. Sergio Aguirre recibió el beso de su hija Maribel, quien siguió la carrera desde una de las camionetas auxilio del equipo continental rawsino.

La sonrisa, esa con la que afronta cada carrera en la que su trabajo es para potenciar las virtudes de sus compañeros, no se borró nunca del rostro de Sergio Aguirre. Es que el corredor que el próximo 30 de diciembre cumplirá 46 años, consiguió, fiel a su estilo, quedarse con la primera etapa de la Vuelta de Sarmiento.



"Estoy muy feliz", repitió en cada micrófono o grabador que lo siguieron ayer como un imán. "Esto demuestra que estamos haciendo un muy buen trabajo de entrenamiento", afirmó quien en los últimos tiempos ha dedicado gran parte de su vida deportiva a entrenar a jóvenes valores, siendo su hija Maribel su discípula más destacada.



"Sabía que si nos alcanzaban no podríamos (se refería a Astiasarán) vencerlos, por eso cuando vi que había una chance agaché la cabeza y le di a morir. Dejé todo, por suerte se me dio", contó quien hoy será el primer ciclista en vestir la casaca de líder de la flamante Vuelta a Sarmiento.

CAMPEONATO SANJUANINO DE RUTA



Pos Ciclista Equipo Puntos



1 Gerardo Tivani Municipalidad de Pocito 30



2 Héctor Lucero Municipalidad de Pocito 20



3 Adrian Richeze Agrupación Virgen de Fátima 18



4 Diego Tivani Municipalidad de Pocito 16



5 Nicolás Naranjo Agrupación Virgen de Fátima 15



6 Rubén Ramos Fundación Direrbol 10



7 Víctor Arroyo Asociación Mardan 8



8 Kevin Castro Mun. Rawson Somos Todos 8



9 Sergio Aguirre Mun.Rawson Somos Todos 7,5