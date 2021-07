El defensor del seleccionado argentino Cristian Romero, quien no jugaba desde la tercera fecha de la fase de grupos por una lesión en la rodilla, se mostró contento "por poder estar en la final y sumar un granito de arena" para que "la generación de Lio" Messi pudiera salir campeón de la Copa América Brasil 2021.



"Por suerte pude aportar para que la generación de Lio, del 'Kun' (Sergio Agüero), de (Ángel) Di María, de 'Ota' (Nicolás Otamendi) pudiera levantar un título. Fueron muchas veces criticados y se lo merecían más que nadie. Son unos fenómenos, unos grandes de verdad", dijo Romero luego del 1-0 a Brasil.



"Ellos llegaron a muchas finales y no habían podido, pero esta vez se nos dio y es un orgullo formar parte del grupo", agregó.



Romero contó que cuando el equipo logró el pase a la final, tras vencer a Colombia, hizo "mucho esfuerzo" para recuperarse de la lesión y poder jugar contra Brasil.



"Estaba con bronca, enojado, porque casi nunca me lesiono y me tocó justo acá. Pero por suerte tuve el apoyo de los compañeros, hice mi parte y pude formar parte del equipo", cerró.



A su turno, el lateral Nicolás Tagliafico indicó: "Fue difícil, pero trabajamos mucho para lograrlo y por suerte se nos dio. Con trabajo y esfuerzo sabíamos que se podía ganar el campeonato".



"Ganar la Copa América contra Brasil y en un estadio mítico como este es más de lo que pudimos haber imaginado. Ahora tenemos que dejar una base para lo que viene y mantenerla", concluyó.

Di María

El extremo del seleccionado argentino Ángel Di María, artífice del triunfo sobre Brasil en la final de la Copa América 2021, vivió su desquite soñado y afirmó que no termina "de caer" por un título que "rompió la racha" de tres finales perdidas en el ámbito personal y 28 años sin festejos.



"Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto y hoy se rompió la racha", expuso emocionado Di María en el campo de juego del Macaraná, entrevistado por TyC Sports.



"Mucha gente nos decía que no volvamos a la Selección, pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared", agregó el 'Fideo', que se llevó el trofeo como el mejor jugador del partido final por su tanto de enboquillada sobre el arquero Emerson a los 21 minutos del primer tiempo.



"Estoy feliz por mis hijas, por mi mujer, por mis viejos, por toda la gente que nos bancó y por todos los locos que vinieron acá, que vinieron a alentar", prosiguió el futbolista del PSG de Francia.



Luego, Di María estimó que "viene un Mundial dentro de poco (Qatar 2022) y esto es un envión muy grande para el plantel".



Además resaltó que esta noche "va a ser inolvidable" y que Lionel Messi le dijo la conquista era gracias a él, a lo que le respondió: "fue gracias a vos".



Prosiguió con lo que Lio le expresó: "Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue".

Dibu Martínez

Emiliano 'Dibu' Martínez, el arquero del seleccionado argentino que se consagró en esta Copa América Brasil 2021, admitió esta noche que tuvo "más ganas de que fuera campeón" su compañero Lionel Messi antes que él mismo, quien se erigió en una de las figuras recientes del equipo del DT Lionel Scaloni.



"Soy sincero, tenía más ganas de que fuera campeón Lio (por Lionel Messi) que yo. Él se lo merecía más que nadie", dijo el actual guardavallas del Aston Villa británico, una vez concluido el cotejo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El arquero marplatense, de 28 años, diseñó una sobria actuación, con importantes atajadas, en el triunfo 1-0 sobre el local Brasil, resultado que le permitió a un seleccionado albiceleste volver a lo más alto de la cima continental, después de casi tres décadas de sequía (su anterior título había sido en Ecuador 1993).



El golero formado en las divisiones inferiores de Independiente fue padre de su segunda hija "hace una semana" y deseó disfrutar "esta conquista con toda mi familia", dijo en declaraciones a TyC Sports.



Martínez, figura en la semifinal ante Colombia al detener tres tiros desde el punto del penal en la definición, remarcó que la obtención de semejante conquista en territorio ajeno genera "dolor de panza, dolor en todo el cuerpo. Pero felicidad, también", manifestó.



El arquero también tuvo tiempo para el desahogo por los comentarios adversos que generaron su convocatoria al plantel, cuando los nombres de Esteban Andrada (entonces en Boca Juniors) o Franco Armani (River Plate) asomaban como 'más familiares' para el público y periodismo local.



"Pasé mucha mierda, hubo gente que no confiaba en mí. Pero esto queda en la historia. Lo hicimos. Sólo tengo palabras de orgullo para mis compañeros" refirió.



Por último, 'Dibu' emitió un mensaje de unidad para "los ricos, los pobres" que –según él- se unieron en los festejos de este campeonato histórico. "Un saludo para todos los argentinos. Esta pandemia de mierda nos hizo unir a todos", completó.