Darío Benedetto tuvo su gran revancha frente a River: Boca se quedó con el Superclásico (1-0) con el gol del Pipa de cabeza y se redimió luego de su flojo presente futbolístico. En un encuentro friccionado y parejo, el nueve no tuvo demasiadas intervenciones, pero las que tuvo fue determinante y redondeó un buen rendimiento en uno de los encuentros más importantes del año.

El Pipa, a sus 32 años, fue clave en la victoria del Xeneize en el Superclásico en un momento crítico para él desde que volvió al club: tras su gol de cabeza para poner el 1-0, levantó a la gente del Xeneize y determinó el resultado del encuentro. Benedetto tuvo una buena actuación tras los malos episodios que atravesaba dentro del campo y pudo tener su revancha.

Para colmo, tras los penales fallados frente a Corinthians que determinaron la eliminación por Copa Libertadores, el Pipa arrastraba la peor racha sin marcar desde que llegó al club, que finalmente pudo cortar frente a River: fueron 10 partidos, solo 3 completos, más los tiempos parciales del partido con Tigre y el del Millonario hasta que anotó de cabeza.

Pipa llegó ayer a los 58 goles anotados en Boca durante sus dos etapas.

Promediando el segundo tiempo, Benedetto anticipó a Javier Pinola en un córner desde la izquierda y, de cabeza, desató la locura en La Bombonera. "Soñaba con un partido así, se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Son rachas que tienen los delanteros. Me mantuve tranquilo, mis compañeros me dieron la confianza que necesitaba, trabajé duro día a día y bueno, creo que hoy (por ayer) quedó demostrado colectivamente en lo que hicimos en el partido y en lo individual, muy contento por el gol", explicó Darío, junto con Marcos Rojo, los jugadores mejores pagos del plantel.

Benedetto transitó una decena de partidos sin convertir goles y una pelea con Zambrano en el medio que lo tuvo afuera del equipo por dos partidos por sanción. ¿Cómo vive una persona con eso? "Todo pasa... fuerte de la cabeza, como siempre. El grupo está más unido que nunca. Creo que 85 minutos del partido fueron todos de nosotros, este es el camino a seguir, la gente se merece esto".

Tras marcar luego de tantos partidos, el atacante se colgó del alambrado, festejó con la gente y realizó un particular gesto que explicó ante la transmisión oficial: "Que hablan mucho... me encanta cuando puedo cerrarles la boca a todos. Era el momento para salir de la mala racha, este era el partido", desafío en otra de sus declaraciones picantes a los medios televisivos. Y como para cerrar el domingo bien apasionado, realizó un posteo en su cuenta de Instagram con una foto de su festejo del gol y una frase lapidaria: "El único grande", rodeado de corazones azules y amarillos.