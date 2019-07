Los Pumas no tendrán un partido como cualquiera: será otra chance para ganarle por primera vez en su historia a los All Blacks, el próximo sábado en cancha de Vélez cuando ambos debuten en el Championship 2019. Tomás Cubelli (foto), quien iría como titular, habló del encuentro que se avecina y expresó: "Feliz de volver a juntarme con alguno de los chicos que vienen a sumar cosas desde Europa. Nada más lindo que jugar contra los All Blacks, siempre es una linda oportunidad enfrentarse contra ellos", sostuvo y agregó "la cabeza es algo muy importante en el deporte y las victorias conseguidas contra las franquicias en el Super Rugby vienen de mucho trabajo. Fueron merecidas y con nuestra capacidad para lograrlo. Hay confianza y es algo muy importante".