Lleva una semana entrenando en Calpe. Allí en la costa valenciana donde el frío no pega tanto como en su Bélgica natal, Remco Evenepoel busca recuperar el tiempo perdido luego del accidente que sufrió a mediados de agosto en el Giro de la Lombardia. La juventud del pedalista del Deceuninck Quick-Steep y su voluntad en la rehabilitación le han permitido volver a subirse a una bicicleta y pensar en positivo, dejando atrás esa fractura de pelvis que frenó su ascenso dentro del pelotón World Tour. En una videoconferencia que hizo con los medios belgas, levantada por la página de Internet Cyclingnews, comentó que está impaciente por debutar en el próximo año. "Quiero empezar lo antes posible. He perdido mucha masa muscular. Tengo que ganar cinco kilogramos, soy piel y huesos", expresó con una sonrisa. Consultado sobre la carrera en la que empezará y enfocado solamente en el calendario World Tour, contó que será en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pero fuentes de su equipo confiaron que si vienen a San Juan, como estaría previsto, Remco estará en el plantel. El Deceuninck, como así también el BORA, alemán, y el UAE-Team Emirantes, junto al Androni-Gioccatoli Sidermec, son cuatro de los equipos que habrían dado el consentimiento al manager Roberto Amadio para viajar en enero a la Argentina. "Sinceramente no me importa mucho la carrera, yo tengo ganas de correr, pero primero debo sudar todo el óxido que tengo en mi cuerpo", amplió quien en su primera semana de práctica activa bajo el sol de Valencia ha rodado durante 26 horas, recorriendo 736 kilómetros. "Ahora solo peso de 59 a 60 kilogramos, por lo que apenas puedo comparar mis potencias y valores con los del año pasado, porque si pesas menos, impulsas menos vatios para ir lo más rápido que puedas. La masa muscular que perdí al principio ha vuelto, pero la grasa del bebé desapareció por completo, me miro al espejo y doy pena", contó sonriendo.