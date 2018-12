Kevin Benavides tiene un idilio con el Dakar. Apenas lo ha disputado en dos ocasiones y es relativamente joven (durante la prueba cumplirá 30 años), pero en tan poco tiempo ya ha logrado un espectacular cuarto puesto en su debut (2016) y un segundo lugar en la edición pasada, una de las más duras que se recuerdan. El salteño es la gran esperanza argentina ya que si consigue ganar la carrera (es uno de los grandes favoritos a lograrlo) se convertiría en el primer piloto de motos del país que lo logra y, por extensión, el primer sudamericano en conseguir un Dakar sobre dos ruedas. La prueba se largará el 6 de enero y se disputará íntegramente en Perú.



"Es es mi sueño: ser el primer argentino y americano en ganar el Dakar. Trabajo para eso y es lo único en lo que estoy enfocado", explicó el salteño en una entrevista con el diario Marca. Benavides liderará el equipo oficial Honda junto a Joan Barreda, en su lucha por desbancar a las invencibles KTM.



Benavides es un piloto que ha tirado por tierra el axioma de que la experiencia es clave en el Dakar. Su adaptación del enduro a los rallies fue inmediata: "No sé a qué se debe. Tuve una adaptación muy rápida a los rallies, quizá porque me gustan y los disfruto mucho. Entendí rápido la navegación y luego con las caídas también aprendés cómo es el andar en moto de rally. Mi estilo es agresivo y genera ese tipo de caídas, pero también me ayuda para tener velocidad", explicó.



Precisamente una caída, como la que le apartó del Dakar 2017, estuvo a punto de tirar por tierra también sus esperanzas este año tras el Rally de Marruecos. Estar en la línea de salida en Lima ya es un primer triunfo. "La pierna no está aún al 100% pero ya va bien. Tuve bastante suerte", reconoció.



Preguntado por una hipotética situación en la que los dos compañeros llegasen con opciones al final, apostó por la competición pura con Barreda. "Si se da esa situación, que gane el más rápido, el que tenga que ganar", dijo. Su relación con Honda termina tras el Dakar 2019 y, por supuesto, se lo rifan: "Tengo contrato con Honda hasta marzo de 2019. Hemos empezado a hablar con Honda para renovar pero también hay otros equipos interesados. Después del Dakar será el momento de analizar lo que vaya surgiendo". El prodigio salteño será, sin duda, una de las piezas más codiciadas del mercado.



"Al Dakar no lo gana el más rápido sino el que lo hace todo bien"

KEVIN BENAVIDES - Piloto Honda