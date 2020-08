Tras la goleada del Bayern Munich, Gerard Pique explotó contra todos y anunció que se irá del Barcelona en caso de que se lo pidan y que el club lo necesitara. El central fue el único jugador en hablar tras el campo de juego y le apuntó a la directiva.

"Si me tengo que ir, me voy, si es necesario lo hago. Si la solución es irme, me voy. Es una vergüenza lo que pasó, no podemos seguir saliendo por Europa de esta forma. Se tocó fondo y se necesitan cambios profundos, estructurales", lanzó Piqué.

En esa misma línea, Piqué agregó: "Esto que ha pasado es nefasto. ¿Fin de ciclo? Si, hay que hacer cambios estructurales. En Europa no competimos y en la Liga ya no nos da. No se puede enmascarar más".

Para cerrar, Pique agregó: "Hemos tocado fondo. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy. Es una vergüenza. Ha sido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede ir por Europa así, no es la primera ni la segunda vez, es muy duro, espero que sirva de algo. El club necesita cambios, y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores".