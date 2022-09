No son días fáciles en Sportivo Desamparados. Los tiempos se acortan, los números presionan pero la esperanza de sostener la categoría aún sigue viva. Y en ese escenario, si alguien puede analizar con autoridad lo que se vive en Puyuta en este Federal A es Matías Garrido. Capitán, referente, bandera de este Desamparados. Gambetita, con asistencia perfecta en todos los juegos de esta temporada, vivió uno de los momentos de gloria con la camiseta de Sportivo como fue el ascenso del 2011 a la Primera Nacional y hoy, en la contracara, Matías pone la cara en un momento difícil. Sabe lo que dice y por qué lo dice. Siente y pregona que mientras los números den, nunca se rendirán y confía a muerte en salvarse del descenso.

"Tenemos una final por delante. El sábado es vital ganarlo ante Sol de Mayo porque esos tres puntos nos van a servir para soltarnos, para darnos ese envión anímico para ir por el resto de la finales que debemos afrontar. Tenemos que focalizar todo en ganar este partido y de ahí, ir objetivo a objetivo. No es fácil la situación en la que estamos pero este grupo nunca se rendirá. Jamás. Mientras las estadísticas nos respalden, vamos a dejar todo. Esa es la mentalidad de todo el plantel. Quedan varios puntos por jugar, pero nosotros debemos ganar. Otra cosa no alcanza", puntualizó. En lo personal, Garrido es el jugador que ha estado en todos los partidos en el torneo y lo valora: "Para el futbolista siempre es bueno jugar y he tenido continuidad pero lo más valioso es que puedo aportar desde adentro en este tramo final y a uno lo motiva. Pero claro, nada sirve sino podemos conseguir los puntos que tanto necesitamos y que se nos han escapado por esas cosas del fútbol como pasó con Olimpo al que le jugamos de igual a igual y nos quedamos sin nada", afirmó.

Desamparados recibirá mañana desde las 16,30 a Sol de Mayo en el Bicentenario de Pocito.

De cara a lo que se viene, el capitán víbora quiso detenerse en la especial relación que tienen con los hinchas: "Sabemos muy bien cómo sienten, cómo sufren y cómo alientan por Sportivo. Nosotros estamos más que agradecidos por su aliento y sabemos que son vitales. Solo queda pedirles que sigan alentando, que apoyen. Que esto se saca adelante entre todos. Nosotros desde adentro y ellos, desde afuera. El grupo sabe lo que es ponerse esta camiseta y nosotros los más experimentados lo notamos. Con esperanza, con mucho optimismo y sabiendo que nadie se salvará solo", cerró.

Con dos cambios

Con la urgencia de ganar ante Sol de Mayo, en Sportivo Desamparados todo está confirmado desde lo futbolístico para mañana. Con dos cambios de nombres y el mismo esquema táctico, el Víbora hizo fútbol en el Bicentenario y Dillon puso en cancha una formación titular que tendrá como novedades los ingresos de Laureano Puñet por Ezequiel Neira y Pablo Jofré por Rodrigo Brandán. Así, la probable titular para mañana sería con Jairo Díaz en el arco; Lucas Ceballos, Pfund, Callejas y Puñet en el fondo; Pablo Jofré, Emmanuel Décimo, Nicolás Quiroga y Matías Garrido en el mediocampo; Nahuel Velazquez y Bruno Rodríguez, en el ataque. Hoy, Desamparados completará su previa con la última práctica para quedar ya listo para el trascendental partido de en el Bicentenario.

En Peñarol todo quedó en la nada

Cuando parecía que la tensión se llevaba puestos al presidente Oscar Cuevas y al entrenador Cristian Bove, en Peñarol todo quedó reducido a la nada tras la reunión que sostuvieron los integrantes de la comisión directiva que querían la salida del presidente mano a mano con Cuevas. Acercaron posiciones, se aclararon algunos temas y decidieron consensuar un tiempo de calma y paz para llegar a fin de la temporada de la mejor manera, con Bove en el banco de suplentes y con la comisión directiva completa. Cuevas viajó a Buenos Aires para reunirse con Claudio Tapia, el presidente de AFA, y desde Buenos Aires aclaró la situación: "Se pudieron apaciguar muchos ánimos exaltados y logramos consenso para terminar la temporada de la mejor forma. Hubo una reunión a la que no asistí y luego, me convocaron para charlar varios puntos. Bove sigue firme, con todo el respaldo. Mi mandato llega al 31 de diciembre y ahí veremos".