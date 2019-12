Su nombre es sinónimo de motociclismo. A San Juan le supo dar varios títulos en su época gloriosa y si bien hasta hace poco estuvo compitiendo en el campeonato de motociclismo de velocidad chileno, Mario Frack encontró reemplazo: la bicicleta. Así lo comentó ayer cuando participó de la Elección del Deportista del Año.



"Se me despertó el bichito por la bici, hace tres años que ando en mountain bike con grupos de entrenamientos. La bici ya se me hizo un vicio. Salgo todos los días con un grupo que dirige Darío "Quincho" Ramírez", comentó el expiloto quien también tiene su tradicional agencia de quiniela en Rawson. "Corrí carreras en Río Pinto, en Chilecito corrí un Cablecarril Panamericano, también competí en Capilla del Monte. Me encanta" expresó.

Pero claro la bici de montaña le gusta, pero también lo apasiona la bici de ruta y en eso vale destacar que Frack desde la década del 80 es chofer de la moto de DIARIO DE CUYO en la Vuelta a San Juan. "Aprendí a querer mucho la Vuelta y ahora mucho más que es Internacional. El ciclismo rutero me apasiona, por eso estoy toda la semana esperando el miércoles para salir a la ruta, la idea no es competir, sino entrenar para el MTB porque te sirve para hacer fondo", expresó Mario quien muchas veces cuando lo invitan a salir en la moto, prefiere agarrar la bici y reemplazar el motor por sus piernas, aunque no pierde el amor que siente por el motociclismo: "Siempre me va gustar la moto pero por ahí analizo mucho, por ejemplo ahora el equipo "Evan Bross" con el que trabajé para el Superbike, me invitó para ir el 15 de enero a Italia para hacer ablande de motores, que es asentar los motores en pista, pero eso está analizándose.



Sus elegidos: Atletismo: G.Leiva; Automovilismo: T.Martínez; Boxeo: C.Román; C.de Aventura: L.Masman; Ciclismo: N. Tivani; Fútbol dep.: Celán; Fútbol local: Narváez; Fútbol nal.: A.Cantero; Futsal: G.Olivares; Golf: V.Bustos; Hipismo: I.Turcumán; Hockey sobre césped: M.Pérez; Hockey s/patines fem.: L.Agudo; Hockey s/ patines masc.: J.García; Motociclismo: N.García Turesso; MTB-BMX: G.Molina; Natación: E.Grecco; Rugby: J.P.Castro; Tenis: Placé; Vóleibol: M.Sánchez; Gran DT: C.Bove; Equipo del año: Obras.