La emblemática camiseta con el "10" en la espalda que lució Diego Armando Maradona en la final del Mundial de México '86, en el que la Argentina fue campeón, fue entregada ayer por el exfutbolista alemán Lothar Matthaus en la Embajada argentina en España.

La número "10" que lució el mejor jugador argentino de la historia y que poseía Matthaus fue devuelta en la embajada argentina en Madrid a Legends, una organización que se dedica a recoger la mayor colección de reliquias del fútbol mundial. "Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido sólo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo, reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", dijo Matthaus en el acto de entrega llevado a cabo en la sede de la representación diplomática de la Argentina

El exjugador alemán, que participó en cinco mundiales (1982,1986, 1990. 1994 y 1998), confesó que "siempre ha sido un gran honor jugar contra Diego porque, sencillamente, era el mejor, no sólo como jugador sino también como ser humano".

"Ha sido una persona muy importante para mí. Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo". Y luego reconoció que "aquél día la Argentina ganó merecidamente, no sólo por Diego sino porque todo el equipo fue muy fuerte".