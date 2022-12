La camiseta de Lionel Messi "está agotada en todo el mundo", comunicó la empresa Adidas, encargada de confeccionar la indumentaria oficial del seleccionado argentino de fútbol que el domingo jugará ante Francia la final de Qatar 2022.



La casaca 10 no se consigue en ninguna sucursal de la marca alemana y no hay talles ni de hombre ni de mujer debido a la buena performance de Argentina en el Mundial, lo que aceleró las ventas y agotó el stock, aseguró el periódico deportivo español Marca.



"Nosotros no podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más. Es un tema de Adidas y hay problemas del país que los afecta, como la traba a las importaciones y la falta de mano de obra, y además la alta efervescencia de la gente", comunicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al respecto.



La empresa alemana reconoció que es imposible aumentar la producción para reponer la indumentaria ante la gran demanda, pero informó que trabaja con máxima velocidad para que, en caso de que la selección argentina se consagre campeona del mundo, la indumentaria pueda estar disponible para todos los hinchas.