Con una reunión de prensa realizada en el Salón Cruce de Los Andes, del Centro Cívico, se presentó ayer la 39° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia es de categoría 2PRO-Series de la UCI, que es la de mayor nivel que se disputará en América, y que contará con varios de los mejores ciclistas del pelotón mundial, los mismos que a mediados de año son protagonistas de épicas jornadas en el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

Sin mesa de autoridades pero con un pequeño escenario que se acondicionó con un atril que utilizó cada uno de los dirigentes y funcionarios presentes cuando les tocó dirigirse al auditorio para, cada uno, brindar su alocución, se presentó la carrera. En realidad se armó una especie de sala cinematográfica, donde se proyectó un video donde se pudieron observar los recorridos de cada una de las siete etapas. Llegando a su punto culminante cuando aparecieron en pantalla los pedalistas de fama mundial que enviaron sus mensajes a la afición sanjuanina.

La nómina empezó con Remco Evenepoel, vestido con su casaca 'arcoiris' de campeón del mundo, que se refirió a la alegría que tenía de volver a la provincia para disfrutar de su clima y del calor de su gente. Peter Sagan, hablando en castellano, dijo que en San Juan se sentía en su casa. Posteriormente Filippo Ganna contó sus expectativas y sus deseos de retornar 'a una carrera muy linda'. El irlandés Sam Bennet felicitó a los argentinos por el título mundial de fútbol, y confesó que vendrá a 'disputar todos los sprints'. Por su parte el colombiano Egan Bernal destacó que tenía muchas ganas de venir, porque tiene buenos recuerdos de su participación en 2017, y finalmente, su compatriota, Fernando Gaviria, expresó que le causaba mucha expectativa debutar en el Movistar Team, en un lugar donde se siente muy bien y ganó muchas etapas.

Con la presencia de ciclistas de distintos equipos, de representantes del ciclismo adaptado, que disputarán la 'Vuelta inclusiva', e invitados especiales, posteriormente se realizó un homenaje a ciclistas de los años '70, '80 y '90, quienes pasaron al frente y recibieron el cariño y el respeto de toda la gente que acudió al acto.

Después de Juan Ernesto Pacheco, y Juan José Chica, presidente del Pedal Club Olimpia, y de la Federación Ciclista Sanjuanina, respectivamente, quienes destacaron el apoyo incondicional y fundamental del gobierno provincial para lograr que la carrera vuelva luego de superar los inconvenientes que generó la pandemia del coronavirus; le tocó el turno para dirigirse al público al manager de la competencia, el ex ciclista italiano Giovanni Lombardi, quien entre otras cosas expresó gratitud por el apoyo y confesó que 'ahora es más fácil convencer" a los mejores equipos del pelotón. Destacando, que quienes los conducen, reconocen que el nivel organizativo de la Vuelta a San Juan "está a la altura de las mejores competencias del mundo".

Juan Esteban Curuchet, presidente de UCRA, hizo referencia a todo lo bueno que pasó en 2022 en San Juan, Argentino y Panamericano; y la confirmación de la sede para el Mundial de Pista 2025 en el nuevo velódromo Vicente Chancay.

Por su parte, Jorge Chica, en su rol de Secretario de Deportes, expresó su satisfacción por la evolución que ha tenido la carrera y destacó que todo lo que se ha hecho con el apoyo del gobernado Sergio Uñac, es el puntapié inicial para "todo lo que vendrá".

Fue la máxima autoridad provincial quien cerró la lista de discursos, y puso énfasis en resaltar que todo lo logrado en deportes, está apoyado en "la convicción, y el compromiso de un proyecto que garantiza Seguridad, Educación, Salud, y también el apoyo al deporte mejorando la calidad de vida de los sanjuaninos".

Reconocimiento y detalles

Luego de la presentación de figuras de los pelotones de fines del siglo pasado, entre los que se encontraban Juan Carlos Ruarte, Aurelio Femenia, Manuel Recabarren, Manuel Vargas, Walter Gil y Ernesto Fernández (foto), se dio la nómina los equipos participantes.

Siete escuadras UCI World Tour: Soudal Quick Step (Bélgica); INEOS Grenadiers (Inglaterra), BORA-hansgroe (Alemania); Movistar Team (España), el Astana Qazaqstan (Kazajistán) y el Trek Segafredo (Estados Unidos).

Cinco UCI Pro Tour: TotalEnergies (Francia),; EOLO-Kometa (Italia); Team Corratec (Italia) y Green Project Bardiani CSF Faizane (Italia)-

Diez equipos Continentales: Team Medellín (Colombia), Team Banco Guayaquil (Ecuador), Panamá es Cultura y Valores (Panamá), AP Hotels&Resort Tavira (Portugal); Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Rawson; SEP-San Juan, Agrupación Virgen de Fátima; Chimbas Te Quiero, y Gremios por el Deporte, todos de San Juan.

A ellos se agregarán las selecciones nacionales de Argentina e Italia; y los dos equipos que ganen su espacio en el Giro del Sol, que se disputará entre el 6 y 8 de enero próximo.

Ernesto Fernández - Técnico de Chimbas Te Quiero

“Que no haya contrarreloj empareja un poco todo. Sin embargo, nosotros sabemos que los equipos World Tour tienen un nivel superior. No es imposible, sí difícil, ganar una etapa. Iremos por ella, pero también trataremos de tener un hombre entre los diez primeros, y pelear las metas intermedias, montaña y sprint”.

Juan Carlos Ruarte - Ex ciclista

“Considero que la ausencia de la contrarreloj permitirá tener mayores chances de contar con algún ciclista sanjuaninos en el grupo que dispute la general. Los equipos que vienen son muy fuertes, y traen a varios de los mejores corredores del mundo. Será un lindo espectáculo ver las llegadas, que me parecen serán masivas”.

Daniel Castro - DT de la Agrup. Virgen de Fátima

“Al no haber contrarreloj la carrera será más del día a día. Ellos andan mucho más fuerte que nosotros, por lo que deberemos ser inteligentes para no perder rueda, y tratar de estar entre los de arriba. No será sencillo ganar una etapa, pero lo intentaremos. La idea es tratar de ser protagonistas y estar entre los diez primeros de la gene-

Laureano Rosas - Ciclista de Gremios por el Deporte

“Estarnos trabajando para llegar muy firmes, a una carrera que entendemos será muy dura. El equipo ha ido creciendo y nos ilusionamos con ser protagonistas. Que no haya contrarreloj nos permite arrancar más parejos. Vienen varios de los mejores del mundo en la especialidad, que te sacan un minuto en esa etapa”.