El pelotón afrontará el próximo domingo una de las carreras más largas de la temporada. El ‘Homenaje a la Mendoza-San Juan’.

La venidera cita del pedal rutero sanjuanino, el próximo domingo, pondrá en escena a una carrera que con su nombre original (Mendoza-San Juan) es la más antigua de la historia, pero que por los temas organizativos relacionados a la ruta, principalmente, o a otros -vaya a saber cuales- muta su nombre por el acomodaticio ‘Homenaje’, porque la prueba no larga en Mendoza y termina en San Juan, sino que en esta ocasión largará en Sarmiento y culminará en Chimbas, más precisamente frente al predio ferial.



En años anteriores la carrera largó en San Juan, fue y vino hasta el Control policial y en otras versiones se largó en Lavalle y no en la calle Costanera, como original y habitualmente se hacía.



Lo cierto es que éste ‘Homenaje a la Mendoza-San Juan’ pone en duda el carácter de clásica de la carrera. No es lo mismo transitar todo el trayecto por la Ruta 40 uniendo las dos capitales, como no lo fue cuando culminó en 9 de Julio o Pocito. Sin embargo, estos dislates aceptados por el consejo directivo de la Federación restan trascendencia a un hecho no menor que está relacionado con la historia grande del ciclismo sanjuanino.



Así como algunos dicen que la actual Doble Calingasta no tiene nada que ver con aquella que iba y volvía por la Ruta 12, muchos consideran que estos ‘arreglos’ o lavadas de cara para mantener una carrera clásica atentan contra la credibilidad que cimentó la grandeza del deporte del pedal. Con un formato u otro, lo cierto es que los ciclistas, con su entrega le otorgarán a la carrera una importancia que debiera cuidarse con uñas y dientes en ordenes dirigenciales.