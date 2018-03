La edición 81 de la Mendoza-San Juan, carrera que abrió un tema que puede traer cola como es el del pago para la utilización de las rutas nacionales, no sólo modificó su recorrido original porque no se largará en Mendoza; sino que ayer sumó un nuevo cambio: estaba previsto que la competencia ingresara a la Avenida de Circunvalación y culminara tras un giro y fracción, cosa que no ocurrirá porque le autorizaron al Club Independiente que solamente utilice el anillo para la llegada, lo que provocará un cierre parcial y no total como lo exige dar una vuelta completa.



Esta medida tiene dos consecuencias, que el devenir de la carrera determinará si son positivas o no. Primero: la carrera se acorta en 18 kilómetros y porque se corre en ruta abierta será más rápida aún. Y, segundo, y posiblemente más complicado es que la llegada estará a 300 metros, aproximadamente, de la rotonda que conecta el Acceso Sur y la Circunvalación, por lo que -de haber embalaje masivo- la lucha de los equipos por pisar primero con sus "trenes" el asfalto de la Avenida, cosa que elevará el porcentaje de posibilidades de conseguir la victoria; como dice el tango: "Será cruel y mucha".



Si bien las modificaciones influyen en la forma de la carrera, no dañan su espíritu. La Mendoza-San Juan es una clásica. La más antigua. La que no pudieron ganar nombres ilustres de pelotones de distintas épocas, como Antonio Matesevach, Moisés Carrizo, Carlos Escudero, Oscar Villalobo y Emanuel Saldaño, por citar a algunos. La que guardan como preciado tesoro las campañas de otros grandes del pedal, no sólo local, sino nacional, como Miguel Sevillano (1955), Ricardo Senn (1963), Vicente Chancay (1968), Arturo Orlando Bustos (1972) y Juan Carlos Ruarte (1975).



Los más ganadores de la carrera representan a las dos provincias cuyanas. El sanjuanino Enrique Molinero (1936, 37 y 38) y el mendocino Ernesto Contreras (1958, 62 y 64), la ganaron en tres ocasiones.



Un solo ciclista de los que corren esta tarde puede igualarlos: Héctor Lucero. El municipal pocitano subió al primer escalón del podio en 2008 y en 2014. "Willy" es uno de los seis sanjuaninos, que la ganaron dos veces. Comparte ese privilegio con: Marcelo Riveros (1956 y 57), Juan José Gómez

(1982 y 85), Juan Carlos Guerrero (1986 y 95), Alberto Bravo(1990 y 94) y Ricardo Julio (1996 y98). El único foráneo que festejó dos veces es el entrerriano César Sigura (2006 y 07).



Si bien es cierto que la temperatura puede incidir, no deja de ser verdad que será una carrera rápida, donde habrá intentos de fuga permanentes, porque correr en ruta abierta es una invitación para atacar, pero también el trazado con pocas curvas ayuda a que cuando un grupo grande se ponga las pilas, cualquier escapada pueda convertirse en una aventura con final anunciado.



Serán un poco más de tres horas con final intrigante e incierto.





Tivani corre una dura prueba italiana

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani integrará hoy el sexteto de corredores que presentará el equipo continental Treviggiani-Phonix en una edición más de la 41st GP Industria & Artigianato (1.HC), dura competencia en la que participarán siete equipos World Tour con pretensiones en la montaña del Giro de Italia y el Tour de Francia: Michelton-Scott, Grupama-FDJ, Movistar, Bora Hansgrohe, Katusha, Bahrain Merida y EF First Drapac.



Serán 200 kilómetros en dos circuitos con varios tramos de montaña que el año pasado ganó el australiano Adam Yates.