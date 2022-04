Se abrazó con todo el mundo, desde dirigentes -que lo conocen de niño- hasta sus familiares más cercanos y muchos compañeros y amigos. Emiliano Contreras disfrutó con gran felicidad su coronación. Con la compañía de sus hijas, que entendían poco lo que ocurría pero con sus ojos abiertos observaban todo a su alrededor y se prestaban a Huaco (el guanaco de peluche que se llevaba todo campeón) y disfrutaban de la lluvia de papelitos que llenó el aire cuando se lo coronó con la medalla y la camiseta.



A la hora de analizar la carrera, El Gringo fue muy claro: "Se hizo un corte muy temprano donde estaba Mauricio Quiroga y sabíamos que era peligroso, así que seleccionamos a la gente antes de entrar al autódromo y después se empezaron a hacer cargo de la persecución Dotti (Juan Pablo), Cobarrubia (Leonardo) y ciclistas de otras Asociaciones, y nos tomamos un tiempo para recuperar fuerzas para las 27 vueltas que quedaban. Tardamos casi 15 giros para neutralizar a los que venían arriba y después, cuando se armó la fuga que llegó me prendí", contó.



"Después sabía que debía cuidar no gastar tanto para tener más chances, los tres que venían conmigo embalan bien. La clave era tener la cabeza fría. Fui paciente y aproveché que Gaday aceleró lejos para evitar que el pelotón nos alcanzara. Me mantuve a su rueda y cuando lo ataque sabía que ganaba", contó mientras respondía a los requerimientos de Valentina y Delfina, de 4 y 2 años, quienes querían a su Papá para ellas solas.

Clamor popular

El pedido por Nico Naranjo

Antes de largar hubo un homenaje al ciclista fallecido.

Con Perla Sánchez, madre de Nicolás Naranjo, fallecido trágicamente el pasado 12 de septiembre, luego de sufrir una rodada -el día anterior- en el velódromo de Mendoza, y un grupo de familiares, y amigos del "Cabe" se hizo antes de la largada de la prueba de varones elite, un minuto de silencio, en memoria de quien fuera uno de los más importantes corredores nacidos en esta provincia. Unidos bajo el lema "Justicia por Nico" se ubicaron en un lugar de la tribuna e hicieron sentir su voz, solicitando apoyo en la causa judicial iniciada en la provincia de Mendoza. Posteriormente la Mamá de Naranjo conversó un rato con el gobernador Sergio Uñac en la carpa de la organización.