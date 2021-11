En la previa de la gala de la entrega del Balón de Oro 2021, organizada por la revista France Football, el cronista Cristian Martin entregó un verdadero show en la transmisión, contando detalles de lo ocurrido, pero también con mucho humor. El corresponsal argentino que desde hace años trabaja desde Europa suele ser tendencia en sus apariciones por su versatilidad, capaz de hablar de política internacional, de las vacunas del COVID-19, como de deportes. Y en la noche francesa no fue la excepción, aunque también ofreció dos bloopers cuando fueron arribando los protagonistas al Teatro del Châtelet de París.

El repertorio de Martin arrancó cuando informó que había llegado el “equipo de Leo Messi” y entre ellos Pepe Costa a quien reconoció “por el flequillo” y mencionó la llegada también de Jorge Messi, padre de Lionel. Incluso animó a asegurar que “no vino Antonella (Roccuzzo), no la vemos. Llegó el equipo de Messi, su entorno...”

Pero acto seguido se dio otra confusión. La tradicional entrega de este premio con el correr de los años superó al deporte en sí y se transformó en un evento donde suelen concurrir celebridades de diversas áreas como por ejemplo, figuras del mundo del espectáculo. En esta oportunidad se dio con la actriz y cantante Zendaya y el actor Tom Holland, cuya interpretación más conocida en los últimos tiempo fue la del Hombre Araña.

Zendaya y Holland son pareja y llegaron a la gala en el Teatro del Châtelet de París. Al verlos descender del vehículo que los llevó, Martín dijo “ahí viene uno de colita que le acomoda el vestido a su mujer. No sé quién es. hizo estallar las redes al no conocerlos. “Ahí viene Dua Lipa... Ahí llega uno con la cara de ‘Harry Potter’, no sé quién es”, indicó el periodista, a quien de inmediato le avisaron quiénes eran en realidad.

La cobertura salió en vivo en el horario del programa ESPN F360 y desde los estudios el periodista Gustavo López le aclaró que la chica era Zendaya, mientras que Martin repitió “te juro que no sé quién es...”. Luego el propio López informó que el muchacho era Holland y su vínculo con Zandaya.

La situación y comentarios de Martin se viralizaron e hicieron explotar las redes. De hecho el periodista fue tendencia por encima del propio Messi ya que miles de personas reaccionaron por sus bloopers en la previa del evento.

También por sus bromas, como cuando subrayó que el “corralito” de prensa parecía “el colectivo 60 en hora pico” o cuando trató de “boby” a un fanático que se subió a una parada de bus, poniendo en riesgo su integridad y también las de los que estaban debajo del techo de la misma.

Otro chiste que se hizo viral fue cuando anunció el arribo de Mbappé y su familia con un “ahí llegaron las tortugas ninja”, por el parecido del atacante con los personajes de ficción.

Más tarde Antonella Roccuzzo apareció junto a Leo y los hijos del matrimonio Ciro, Thiago y Mateo, los tres vestidos iguales y de impecable smoking. El ingreso de la familia Messi fue el momento más esperado por el público que se acercó a ver a todas las figuras y el futbolista argentino fue ovacionado. Incluso su aparición generó que se cayera una de las vallas de contención en el lugar donde se ubicaron los aficionados y tuvo que intervenir la seguridad.