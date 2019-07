La dama que hizo historia. Laura Díaz tomó el mando de Isca Yacú por la dura lesión que sufrió su entrenador Agustín Bustos. La chica logró el ascenso del club capitalino a la Segunda categoría.



Es una realidad, desde hace un tiempo, que la mujer va ganando espacio en ámbitos que antes eran solamente de ellos. En Isca Yacú, no solamente se dio esa situación, sino que una mujer fue la que logró un hecho histórico: ascender a ese club capitalino a la Segunda División del básquetbol sanjuanino. La protagonista se llama Laura Díaz y con 23 años estuvo al frente del plantel que derrotó en la final a Centro Impulso y accedió al logro máximo.

El plantel de Isca, comenzó el certamen al mando de Agustín Bustos y con Laura como preparadora física. Pero a falta de algunas fechas para que culmine la fase clasificatoria, el DT se lesionó en una práctica y sufrió una fisura en su cadera. Con la baja del mandamás, todas las miradas apuntaron a ella y Laura aceptó ponerse al frente: "Debuté en un partido de Caucete y los nervios me pasaban factura, yo sólo atinaba a caminar toda la cancha. Fue una responsabilidad muy grande porque yo era profe nada más, la parte técnica la vine a entender hace dos años. Además era complicado porque son chicos que juegan juntos hace mucho tiempo, la tienen re clara yo no me sentía a la altura de la circunstancia, gracias a Dios tuve técnicos de Estrella y Ausonia que me dieron una mano enorme", comentó la chica vecina del club.

Isca, el humilde club capitalino se impuso por el ascenso ante otro histórico: Centro Impulso.

Isca con Laura cumplió con el refrán de "técnico (en este caso "técnica") que debuta, gana". Ese primer partido la profe lo vivió a su manera y reconoce que tuvo ganas de irse de la cancha. "Estaba muy nerviosa, en un momento me di vuelta a la tribuna, insultaba y tuve ganas de irme, por suerte tengo una gran amiga Cinthia, que es parte de la Comisión Directiva y que siempre estuvo para calmarme". En los partidos es normal que dentro de la cancha se viva con las pulsaciones a mil, y la entrenadora lo vivió de esa manera. "Soy de gritar mucho, en un partido un jugador se enojó y me dijo "vos a mi no me gritás". Situación que después del partido la charlamos y se solucionó. Es entendible porque ellos no estaban acostumbrados a que alguien los dirigiera, los partidos generalmente lo armaban ellos y más difícil fue que una mujer les gritara", contó.

El trabajo consensuado entre Laura, los jugadores y hasta Bustos, que con reposo absoluto también se dio tiempo para charlar con la chica y aconsejarla, dio resultados. Porque Isca no sólo se metió en el Final Four sino que también accedieron a la final ante otro histórico del básquetbol local: Centro Impulso, equipo al que se enfrentaron la semana pasada y al que Isca venció por 81-75 para gritar campeón.

"Es increíble lo que hemos logrado entre todos. Valió cada segundo, cada minuto invertido en entrenamientos, fue mucho el esfuerzo que hemos hecho. Además representa mucho para ellos porque la mayoría juega desde siempre en el club, Isca es el club de sus amores", comentó.

El choque decisivo disputado en cancha de Del Bono contó con la presencia de Bustos que accedió a ver cómo su equipo lograba la meta propuesta al inicio del campeonato y post partido felicitó a su reemplazante. Al DT le quedan todavía unos meses de recuperación, así que será Laura la encargada de dirigir al equipo cuando comience el torneo, ahora en una categoría superior.

Por lo pronto, la chica que se recibió de profe de Educación Física el año anterior, y que está pronto a recibirse de directora técnica de básquetbol en los papeles, ya logró un título también relevante: el que se gana dentro de una cancha.



Más capacitada

Para el inicio del próximo certamen en el Nivel 2, Laura Díaz llegará con más capacitación porque completará muy pronto su curso de entrenadora. Al técnico Agustín Bustos le quedan al menos dos meses más de recuperación por la fisura de cadera.

PLANTEL CAMPEÓN

Isca logró lo que quiso

Los campeones. El plantel que comandó Laura Díaz y que hizo historia consiguiendo el ascenso al Nivel 2. Vencieron a Centro Impuso.

Era lo que buscaban y lo lograron, aun con el cambio de entrenador. Isca Yacú logró el ascenso al Nivel 2, la Segunda División del básquetbol sanjuanino que revivió viejas noches de gloria. El humilde club de la Villa Del Carril imponiéndose en 81-75 ante Centro Impulso en una apasionante final disputada en cancha de Del Bono. El logro no hizo más que revivir los recuerdos de un club que supo ser uno de los máximos referentes del deporte de la naranja allá por la década del "60. El plantel que entró en la historia está compuesto por jugadores que, en su gran mayoría, se formaron allí y que sienten la camiseta de una manera especial. Está compuesto por Exequiel Sánchez, Sergio Arrieta. Federico Masciadri, josé Videla, Federico Vargas, Ulises Reus, Renzo Cerapio, Cristian Castro, Leonardo Rivas, Mariano Ticles, José Rodríguez, José Fernández, Tomás Balmaceda y Elías Quinteros.

El encuentro, tal cual lo contaron los propios protagonistas no dejó dudas y siempre tuvo a Isca arriba en el marcador. En la ida al descanso el capitalino cerró en 41-33. El cambio de cancha no desestructuró a los capitalinos, que pudieron aprovechar los errores ajenos y caminó un poco más la cancha con la redonda en la mano. Recién en el cuarto parcial Centro Impulso puso contra las cuerdas a los de la calle General Paz. En el final con un libre de ventaja (74-73), Isca acariciaba el campeonato. La presión llegó desde el lado de Villa del Carril, que con mayor rodaje, consiguieron reabrir la diferencia (75-73). Después, llegarían las faltas que abultaron el score, como para empezar a sentir el metal de la Copa que los coronó como los Campeones del Apertura. (Gentileza Deportes al plato).