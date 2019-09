Aporte. Luis, de 39 años, sumó 28 puntos y 13 rebotes ante Francia.

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, expresó su satisfacción por haber clasificado con su equipo a la final del Mundial de China, tras el gran triunfo ante Francia y anticipó la definición del domingo contra España."Logramos una muy buena victoria en una semifinal para asegurarnos una medalla. Esto es difícil de superar, pero vamos a dar pelea en la final", resaltó Scola por la señal de TyC Sports.



Scola, de 39 años, convirtió 28 puntos y tomó 13 rebotes, en un encuentro inolvidable de semifinales frente a Francia. "Uno puede pronosticar cosas, después pueden pasar o no. Este equipo tiene cosas de aquél equipo que se fue formando en el "99. Me decían que estaba loco por ver similitudes con la Generación Dorada, pero es realmente así", dijo el capitán, que mantuvo la incógnita sobre si formará parte del ciclo que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "El lunes no sé qué haré de mi vida", graficó.