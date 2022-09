En proceso de recuperación de una operación de cadera, que le realizaron hace un par de meses, Gianni Savio, el manager general del equipo italiano Androni Giocattoli - Dronne Hopper, única formación profesional con asistencia perfecta a las carreras UCI disputada en San Juan, las cuatro vueltas (2017 a 2020) y el Giro del Sol (2009); comentó en exclusiva a DIARIO DE CUYO la incierta situación de su escuadra.

"Estamos pasando un presente irregular, porque nuestro principal patrocinador, la empresa start up española Dronne Hopper se ha retrasado en la financiación y si bien es cierto tenemos contrato hasta 2025, no es seguro que la situación pueda regularizarse antes de 2023, por lo que hablé claro con ciclistas, entrenadores, masajistas, médicos y mecánicos, con quienes tenemos contrato hasta diciembre de este año, y los liberamos para que puedan integrase a otros equipos", explicó el empresario turinés de 72 años, que se ha caracterizado por descubrir talentos latinoamericanos que luego se destacaron en Europa, siendo el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, su máxima figura.

Yo le sugerí a Sepúlveda que busque escuadra. Si puedo solucionar el tema, volvería a contratarlo”. Gianni Savio Manager / Androni Gioccatoli

Hace poco más de seis meses, confiaba a DIARIO DE CUYO que cuando se disputase la 39 Vuelta a San Juan (a correrse del 22 al 29 de enero de 2023) cumpliría con el objetivo personal de ser el único representante europeo en participar de todas las citas sanjuaninas con categoría UCI. "Manuel Belletti, y yo compartíamos ese privilegio, pero el se retiró y como pienso ir con mi equipo, seré el único", expresaba.

Egan Bernal es el máximo descubrimiento de Savio, que apunta a los países latinoamericanos para sumar fondos a su equipo.

Los nubarrones económicos ponen en duda ese deseo, al que Savio no se resigna a cumplir. "Dronne Hopper es una empresa española 'start up' (emergente) que ha sufrido algunos retrasos en sus convenios con la UE (Unión Europea), por lo que no existen garantías de financiación y ante esta disyuntiva, resolvimos no comprometer el futuro de nuestro personal".

Savio y su gente se encuentran abocados a negociaciones con un par de empresas de otros países, y están atentos a alguna propuesta latinoamericana, que de darse, permitiría a ciclistas de los países originarios de los fondos, contar con un par de ciclistas dentro de la nueva plantilla. "Esperamos cerrar con otro sponsor para tratar de retener algunos, o la mayoría, de los actuales, pero, no puedo poner en juego su futuro. Creo haber sido sincero, y respetuoso con todos", culminó el hombre que de solucionar la situación, su equipo podría correr el Giro, como en los años anteriores.

Puerta abierta

Savio comentó que si alguna empresa argentina o sanjuanina, invierte en su equipo permitiría

incorporar a algunos ciclistas, originarios, a su equipo, que es un integrante casi permanente de los pelotones en el Giro de Italia.