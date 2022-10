Molesto por la situación que le tocó vivir a Sportivo Desamparados en Bahía Blanca con el arbitraje de Joaquín Gil, el presidente víbora Juan Valiente lanzó duras declaraciones con respecto a las polémicas del fútbol actual. Dijo que "le da bronca que estén violando al fútbol" y que "nunca cometería un hecho ilícito como arreglar un árbitro".

El domingo ante Liniers en Bahía Blanca, Desamparados iba con la obligación de ganar pero se vio claramente perjudicado por el juez Joaquín Gil. El oriundo de San Pedro expulsó por doble amarillas -polémicas- a Santiago Ceballos a los 24 minutos de la primera parte y con sus fallos fue inclinando el partido en favor del local. Tanto, que sancionó 54 faltas en favor a Liniers en los 100 minutos que duró el encuentro (estuvo parado 10 minutos) y sancionó un penal para el local en el último minuto de juego. ¿Para Desamparados? Solo cuatro fallos a favor.

Matías Garrido terminó llorando de impotencia ante el arbitraje de Joaquín Gil

"Vi el partido por la tele y sentí mucha bronca, desazón y desilusión. Cuando este tipo nos dirigió contra Bolívar, me senté hablar con Bassi (Gustavo, presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal) y le pedí que pusiera árbitros como la gente, no pretendía que me ayuden pero que no me cag...", expresó Valiente. "Veníamos de que le partieran la boca al "Peca" (Jofré) ante Sansinena donde no cobraron ni full y la falta fue tremenda y al fin de semana siguiente nos tocó padecer a este hombre (Joaquín Gil) ante Bolívar. Después de eso nos mandaron árbitros que nos dirigieron bien, nunca nos favorecieron pero cumplieron su tarea de manera justa", manifestó.

Ese encuentro ante Bolívar fue también polémico, incluso con declaraciones del plantel víbora a este medio dijeron que en esa ocasión Gil discriminó a un futbolista víbora por su color de piel: "No me hablés que no hablo con negros", le habría dicho. Valiente contó que ese día tuvo un entredicho con el juez a la salida del estadio y que gracias a la dirigencia de Bolívar no lo llevaron preso. "Hoy nos tocó padecerlo otra vez a este hombre. Yo siento que favoreció a Liniers, está claro que lo querían salvar a ellos. Ya había pasado contra Villa Mitre y ahora con nosotros", expresó.

Joaquín Gil, el polémico arbitraje entre Liniers y Desamparados.

Si siente que Desamparados es apuntado por la AFA para descender, Valiente expresó: "No se cual sería el motivo para que Desamparados sea el elegido por alguien para irse al descenso", manifestó. Después, contó de una conversación con el presidente de un club de la misma zona que le llamó cuando Valiente estaba junto al plantel víbora en Laborde, previo al encuentro con Argentino de Monte Maíz. "Me llamó alguien y me dijo fijate el partido de esta noche lo que va a pasar", expresó refiriéndose al encuentro que terminó ganando Liniers ante Villa Mitre con otro polémico arbitraje pero en esta ocasión del cordobés Jonatan Correa. "Sabíamos de antemano lo que iba a pasar. Les dije que presentemos una nota pero se achican todos y nadie la firma. Eso también pasó cuando le disminuyeron la sanción a Huracán Las Heras, con decirte que ni siquiera Ferro de la Pampa que el principal perjudicado quiso ir al cruce. Eso me da bronca porque si hablás se la agarran con tu club y no debiera ser así", manifestó.

Los arbitrajes están en boca de todo el mundo y en la categoría que sea. Con respecto a eso, el presidente de Desamparados manifestó que muchas veces se enojó con gente (de Desamparados) que le pidieron que asegure arbitrajes. "Me da bronca que venga gente a pedirme que tengo que pagar un árbitro. Eso es violar al fútbol", manifestó y siguió: "Estoy enojado porque eso es ensuciar al fútbol. Parece que hay que coimear y hacer trampa, así piensan muchos y yo no voy a cometer ningún tipo de ilícito. No lo hice nunca y no lo voy hacer", expresó tajante el también presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Desamparados jugará la última fecha ante Juventud Unida de San Luis donde tendrá la obligación de ganar pero no solo eso deberá esperar que Huracán Las Heras pierda ante Bolívar. Ante la consulta sobre si se imagina que algún arbitraje podría influir teniendo en cuenta que a los mendocinos les alcanza con un punto y que Bolívar ya se encuentra clasificado, Valiente expresó: "No mediando nada raro Bolívar tiene que ganar porque futbolísticamente es más que HLH. Yo creo que Bolivar saldrá a ganar, confío en los jugadores. No creo que exista algún jugador que vaya para atrás", comentó.

Por último, el presidente de Desamparados se mostró confiado con que su equipo ganará el encuentro y destacó la "actitud" de los jugadores en la recta final del torneo. "Yo confío en que vamos a ganar. Tengo la esperanza que Bolívar va a ganar y vamos a ir a un partido desempate con Huracán. Nosotros tenemos más que muchos equipos lamentablemente no hemos podido obtener resultados en algún encuentro. Si hubiésemos hecho el penal contra Olimpo y no nos hubiesen hecho dos goles en San Luis estaríamos salvados. Los chicos se esfuerzan y dan hasta lo que no tienen, están muy comprometidos. Yo se lo que sufre cada uno y acá nadie quiere que nos vaya mal", cerró.