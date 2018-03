En ataque. Danijel Galic sumó 30 puntos en la serie de cuartos de final ante Libertad. Ahora, UPCN jugará su décima final consecutiva y lo hará frente a Lomas Voley.



Cuando lo llamaron a mitad de temporada, el croata Danijel Galic mostró de inmediato su compromiso con el club. Faltaban pocos días para la Navidad, alcanzó a jugar el último partido del año y aunque luego pudo acoplarse a la licencia de todo el equipo, decidió no volver a Europa y pasó las Fiestas en la provincia. Y el punta, que viene realizando un gran trabajo en cancha, volvió a mostrar su confianza en UPCN San Juan Voley a días de abrir la serie de semifinales de la Liga Argentina de Clubes ante Lomas, este viernes y domingo en el Aldo Cantoni. "Estamos jugando muy bien y hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos... Me corrijo, somos el mejor equipo de la Liga y ahora hay que demostrarlo en la cancha", dijo Galic.



Este fin de semana, UPCN tendrá enfrente a Lomas, que viene de eliminar a Obras y de ser subcampeón sudamericano. "Es un equipo muy duro, que viene atravesando un buen momento y que nos va a obligar a estar concentrados todo el tiempo. Pero UPCN también está jugando en un gran nivel y lo demostramos en la serie de cuartos de final ante Libertad Burgi. Cerramos la serie con contundencia ante un rival que nos había ganado las dos veces en fase regular", expresó.



Galic, quien en la serie ante Libertad sumó un total de 30 puntos (fueron 12; 6 y 12 en los tres juegos), indicó que logró la confianza necesaria con el armador Maximiliano Cavanna.

El domingo será el último partido de UPCN en el Aldo Cantoni, incluso si pasa a la final.



El croata, que llegó a fines de diciembre para ocupar la plaza vacante que quedó tras el alejamiento de Nikolay Uchikov (no en el mismo rol), logró afianzarse en la posición de punta y ahora pelea el puesto con Nicolás Lazo, quien ya se encuentra recuperado físicamente.



"Todo lleva su tiempo y necesitaba un proceso de adaptación con Maxi. Me siento cómodo ahora y eso es muy importante para mí, para poder darle lo mejor al equipo", indicó.



UPCN abrirá la serie de local este viernes a las 22; mientras que el domingo jugará nuevamente en el Cantoni, a la misma hora. Luego, la serie se trasladará a Buenos Aires y eventualmente un quinto juego será en San Juan. En ese caso, UPCN deberá salir a buscar una sede para competir porque el estadio Aldo Cantoni ya no estará disponible debido a que se armará la cancha de tenis para la Copa Davis. Si eso sucediera o incluso si pasa a la final, UPCN jugará en el Polideportivo Luján (es lo que maneja la dirigencia por ahora), al que deberá adaptar con el agregado de tribunas tubulares para aumentar su capacidad.