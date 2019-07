"Recuerdo el primer partido en el Super Rugby con Cheetahs donde empezamos a meternos en un mundo desconocido. No sabíamos de qué se trataba. Empezábamos algo nuevo y a vivir una experiencia diferente. Hubo muchas frustraciones en el camino y cuatro años después estamos por disputar la final. Es muy loco y lo estamos viviendo de una manera increíble", dijo Matías Orlando, el wing tucumano de Jaguares y máximo anotador de tries de la franquicia, con 8 esta temporada y 15 en total.



El back palpitó la histórica final del Super Rugby ante Crusaders, este sábado a la madrugada en Nueva Zelanda, y no le dio tanta importancia al favoritismo del rival, actual bicampeón y que nunca perdió de local en partidos de play off del torneo.



"Estamos acá porque es lo que queríamos y lo que soñamos. Logramos el propósito que buscamos y no queremos dejar pasar esta oportunidad", dijo Orlando en declaraciones que publicó el sitio web de Jaguares. "No sé si somos mejores nosotros o ellos, pero el sábado se jugarán 80 minutos en donde se va a definir quién es el mejor y queremos ser el mejor equipo. Toda la experiencia que sumamos estos años hacen que hoy tengamos mucha confianza y sabemos que tenemos la capacidad de jugarle de igual a igual a un equipo que todos ven como favorito y que viene de ganar los últimos dos torneos", apuntó.



En esta temporada Orlando estuvo en los cinco partidos disputados ante franquicias de Nueva Zelanda, suma 16 apariciones en 2019 y totaliza 57 partidos dese que comenzó el Personal Super Rugby en 2016. Además, fue el capitán en los partidos ante Blues, Stormers, Reds y Sunwolves. El centro es el tryman de la franquicia, habiendo apoyado en ocho oportunidades en este 2019 y tiene 15 tries en total.



"Ellos son muy consistentes, se hacen fuertes de locales y no pierden la ambición. Todos los años demuestran que quieren ser los mejores y lo logran. Nosotros estamos preparados para jugar este partido, no venimos a hacerles sombra a ellos, tenemos hambre de ganar este partido. No se juegan finales todos los días, nosotros como equipo queremos jugar un buen rugby y mandar el mensaje para que el rugby argentino se sienta representado por nosotros".

Sólo 4 debutantes



Será la primera aparición de Jaguares en la final del Súper Rugby. Solamente cuatro equipos han podido ganar en su debut en la definición del torneo: Blues en 1996, Crusaders en 1998, Bulls en 2007 y Reds en 2011.