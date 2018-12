La estrella. Maxi intentó cumplir con cada uno de los fanáticos que le pidieron fotos, en la previa y tras su triunfo.

Daba un paso y paraba para cumplir con todas las personas que le pedían una foto. Maximiliano Richeze es toda una estrella del ciclismo mundial y los fanáticos del ciclismo ayer se dieron el gusto no solo de tenerlo dentro del pelotón, sino también de protagonizar un embalaje infartante y quedarse con la carrera. El bonaerense así expresó su emoción: "La verdad que me voy muy feliz porque siempre quise ganar esta carrera y nunca se me daba. Siempre que venía con esa presión de tener que ganarla como sea, hoy opté por venir a disfrutarla y la corrí sin presión y por fin se me dio".

El ciclista del Deceuninck-Quick Step que pronto hará su apertura de temporada en la Vuelta a San Juan, le dedicó un párrafo a Nicolás Tivani con quien compartió pelotón en varias pruebas europeas y con quien lo une una gran amistad: "Gracias a Nico pude definir bien. Es un gran corredor, no tuvo suerte este año pero tiene que seguir mentalizado en seguir haciendo las cosas bien porque tarde o temprano se le va a dar. El ciclismo es como la vida y tiene altibajos, espero que esta carrera le sirva como motivación", contó quien pasará hoy el Año Nuevo con su familia en San Juan.