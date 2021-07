Tras quedar al margen de la final en los 400 metros combinados de natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cordobesa Virginia Bardach publicó un posteo en redes sociales para "agradecer los mensajes de apoyos" pero también para denunciar que las "nefastas" condiciones en las que se preparan los deportistas argentinos.

"Vivir esto una vez era un sueño, pero dos es algo increíble. Quiero agradecer a todos por sus mensajes de apoyo", remarcó la nadadora que tuvo su debut olímpico en Rio 2016.

"Igualmente me gustaría llamar a la reflexión acerca de lo que pasa en Argentina con el deporte y más con los deportistas amateurs. No sólo son estos 14 dias que se viven en un juego olímpico, si no que hay muchos años de trabajo atrás de todo esto. Trabajo que es muy poco visible, y las condiciones en las que entrenamos son nefastas", sostuvo Bardach.

Y en ese contexto aclaró: "No quiero que se malinterprete porque no es una excusa sólo es la realidad que vivimos la mayoría de los deportistas argentinos".

"También me gustaría remarcar que antes de ser deportistas o un resultado deportivo, somos personas. Hay muchos comentarios que son demasiado hirientes y que no creo que seamos merecedores de eso", cuestionó la joven.

Y concluyó: "De nuevo muchas gracias a todos los argentinos que nos mandan su apoyo y cariño".

Virginia quedó al margen de la final al señalar un tiempo de cinco minutos, un segundo y 98/100, culminando detras de la eslovena Katja Fain con 4m 44seg 46/100 y la indonesia Azzahra Ina Permatahani con 4m. 54seg. 54/100.

El apellido Bardach se presentó por sexta vez consecutiva en un Juego Olímpico. En Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 la que había concurrido fue Georgina, hermana mayor que alcanzó el bronce en Londres en 400 metros cuatro estilos.

Bardach llegó a Tokio 2020 por invitación debido a la marca B que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en donde se quedó con la medalla de plata en los 400 metros combinados con un tiempo de 4m 41seg 05/100.

En Río la cordobesa compitió en los 200 metros combinados (finalizó en el puesto 37ma. con un tiempo de 2m 17seg 94/100) y en los 400 metros combinados (terminó 31ra con un tiempo de 4m. 49seg. 69/100).

"No me sentí muy bien en el agua, nada, ya está. Hasta el Panamericano de Lima el proceso venía bárbaro y después fue como un año complicado, pero supongo que para todos. Fue difícil para todos los deportistas, no es excusa, pero no puedo hacer nada, después del Codiv-19 nunca pude volver a sentirme bien. Ya está, lo que pasó, pasó", dijo Virginia horas después de finalizar su participación en Tokio.