La conformidad y satisfacción por la tarea realizada tras cuatro horas de competencia bajo un sol abrasador fue coincidente en varios actores de la competencia. Tanto algunos competidores, como el director general de la prueba (Juan José Chica) destacaron el buen nivel. "Fue una carrera rara, pero hermosa", comentó el dirigente que pensó y creó la carrera. "Lo único preocupante fue la rodada que hubo en la Ruta 40", dijo para luego invitar a la afición a las dos funciones dominicales. "Mañana (por hoy) tendremos una linda contrarreloj en la Avenida y luego la etapa que va a los dos diques. Creo que hasta el final no se conocerá quien será el ganador", culminó.

Ricardo Escuela, líder de la clasificación general, agradeció el apoyo de todo su equipo y consideró que la crono no será decisiva. "Realmente trabajamos muy bien. Nos propusimos un plan de carrera y fuimos pacientes. Sabía que el final en el autódromo era duro, y como me sentía bien, ataque desde lejos para sorprender. Ahora hay que descansar y recuperar energías para la contrarreloj. ¿Si decidirá la carrera? No creo, porque luego quedará una etapa larga y con bonificación doble".

Un especialista en andar en solitario, Laureano Rosas, hizo pública su alegría por haber terminado en una posición expectante luego de una jornada tórrida y dio su opinión sobre la contrarreloj. "Esto feliz, hicimos una buena carrera. Creo que en la contrarreloj se pueden sacar algunas diferencias, pero no creo que sean decisivas".