En tiempos de pandemia por coronavirus el deporte no es ajeno a la dura crisis económica y en San Juan se hace notar, tal como ocurre en Sportivo Desamparados. En el club del Barrio Patricias Sanjuaninas la realidad es dura y por esos sus jugadores deben buscar alternativas para poder vivir.

En diálogo con el programa Demasiada Información (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, el volante Nicolás Sottile contó que la situación de la institución es compleja. “El club está arreglando cada caso de manera personal por estos días. En mi caso, el último sueldo que cobré fue el de febrero, pero igual desde la dirigencia están las ganas de que continúe más allá de que el 30 de junio se me vence el contrato”, dijo.

El sueldo mínimo del plantel de Sportivo que compitió en el último Federal A es de 25 mil pesos. Después, hay varios tipos de contrato acorde a cada uno de los futbolistas.

En el mismo sentido y al referirse al acuerdo de AFA con Futbolistas Argentinos Agremiados para que se extiendan los contratos, una de las figuras del actual plantel puyutano del Torneo Federal A, manifestó que “no tiene ningún sentido que un club retenga a un jugador si no va a tener competencia. A mí me hace falta la plata, pero me parece que no está bien q sea así, más si los clubes no tienen condiciones económicas en este tiempo”.

Sottile no tiene una familia para mantener como el caso de varios de sus compañeros, pero igual tuvo que salir a trabajar para poder comer. Actualmente se encuentra vendiendo vinos y aceites, en un caso similar al de Pablo Jofré, otro volante del club, que abrió una verdulería para ganar dinero y así subsistir.

“Yo entreno todos los días una hora y media o dos por día. Trabajo y llego cansado, pero en algún momento uno debe hacerse un lugar para entrenar y tratar de mantenerse en forma. No te queda otra que salir a laburar porque sabemos que el club no tiene ingresos y atraviesa un duro presente”, detalló al mismo tiempo que cerró con un deseo: “esperemos que volvamos a la normalidad lo más pronto posible”.