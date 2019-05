Firme. El lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, arremete con todo en la marca de un adversario de Rosario Central. En Mendoza y ante una multitud, el equipo de Gustavo Alfaro pudo superar al Canalla en la definición por penales.

Boca obtuvo anoche la Supercopa Argentina al vencer 6 a 5 por tiros penales a Rosario Central tras empatar sin goles en los 90 minutos regulares disputados en el estadio mendocino Malvinas Argentinas y de esta manera pareció sacarse una pequeña parte de la profunda espina que le quedó clavada tras la final perdida en la pasada Copa Libertadores ante River.



Es que si bien las circunstancias y la calificación de esta Copa no está ni cerca de lo que es la Libertadores, la mochila era grande para los boquenses, y por eso tanto los futbolistas como sus hinchas, que fueron amplia mayoría en el mundialista de Mendoza, lo vivieron como un verdadero desahogo. Más aún teniendo en cuenta que recién en su cuarta final pudo quedarse con el trofeo, tras caer anteriormente con Arsenal, San Lorenzo y hace un año el propio Millonario.



Central jugó siempre a la segunda pelota, y solamente con eso y con la habilidad de Lovera le bastó para complicar a una inconexa defensa boquense, que hasta tuvo dificultades en un par de oportunidades cuando el arquero Esteban Andrada salió a rechazar con los pies y sendos pelotazos terminaron rebotando en un compañero y generando chances de gol a su adversario. Es que Boca no encontraba la pelota en ese mediocampo tan hostil como el propio terreno de juego del estadio Malvinas Argentinas y al que más le pesaba esta situación era a Iván Marcone, que nunca podía jugar a dos toques sencillamente porque jamás pudo encontrar la pelota.



En el segundo período las características del juego no se modificaron pero Boca se fue plantando de a poco cada vez más cerca del arco de Jeremías Ledesma, una de las figuras de la cancha, hasta que decididamente Central terminó parándose de contraataque. Entonces fue que empezaron a generarse las mejores posibilidades de gol, con un par de cabezazos en el travesaño de Darío Benedetto y Carlos Tevez y un remate de Cristian Pavón que tras pegar en el horizontal pareció ingresar por detrás de la línea de gol, aunque esto no fue advertido por el árbitro. Pero no hubo historia para Boca en su intención de ganar en los 90 minutos regulares y al final Central terminó llegando a una honrosa definición por tiros penales donde mordió el polvo debido al penal que falló Fabián Rinaudo, el único que no convirtió.

Vital. El arquero Andrada le contuvo el penal a Rinaudo.



Claves

Ambición

Boca siempre fue el que propuso las condiciones del partido y si no pudo ganarlo durante los 90" fue claramente por la mala fortuna o la falta de puntería en algunas ocasiones que tuvo.

Apagado

Rosario Central, por su lado, tuvo una nueva demostración de su mal presente: decidió cuidar el cero en su arco en todo momento y se resignó a esperar la definición por penales.

Le apuntan a Banega

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró ayer que su intención es contratar "dos o tres jugadores de jerarquía" con el objetivo de reforzar el plantel conducido por el entrenador Gustavo Alfaro de cara a la próxima temporada.



"Vamos a traer dos o tres jugadores de jerarquía", dijo el máximo directivo del "xeneize", y apuntó al retorno del volante actualmente en Sevilla, de España, Ever Banega.



El dirigente se mostró, además, confiado con las propuestas de compra que podrían llegar por los futbolistas del plantel Agustín Almendra, Cristian Pavón y Nahitan Nández.



Angelici reconoció que Boca está interesado en la vuelta de Banega para incorporarlo ya en este mercado de invierno.



"Ever es un jugador que conoce el club y sería un salto de calidad para repatriarlo, como en su momento trajimos a Fernando Gago. La intención es poder realizar algo similar con él. Tenemos muy buena relación directa con el Sevilla", dijo.