Emiliano Dibu Martínez quedó para siempre en el corazón de todos los argentinos tras ser una figura clave para que la selección argentina bordara su tercera estrella en el escudo y levantara la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar producto de sus inolvidables voladas y sus atajadas en las tandas de penales.

En parte por su accionar en las tandas definitorias, la International Board (IFAB) llevó adelante una importante modificación, la cual fue popularmente denominada como ley “Anti Dibu”. La misma entró en vigencia el sábado 1° de julio y remarca lo que pueden hacer los arqueros durante la ejecución de un penal.

El guardameta del Aston Villa tiene como una de sus virtudes su fuerte personalidad para ablandar adversarios antes de los remates desde los 12 pasos y su intuición para atajarlos. Sin embargo, ahora estará más limitado. “El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería”, resalta el espíritu de la reglamentación. “Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”, añade.

En el marco de una entrevista con el programa Perros de la Calle, que se emite por Urbana Play, Martínez fue consultado sobre este cambio dentro del reglamento y fue tajante: “Me encantó, porque siempre buscan una excusa. Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…”. Y luego, añadió: “Yo atajé lo que tenía que atajar”. Cabe destacar que semanas atrás, cuando entró en vigencia la ley, el hombre de Aston Villa realizó un picante posteo en redes.

Vale destacar que el futbolista también fue noticia en las últimas horas debido a que será el protagonista de una serie animada que contará la historia de su infancia en Mar del Plata y cómo descubrió que tiene un “superpoder”. El guión estará a cargo de Hernán Casciari y los dibujos serán de Liniers.

“Estoy muy feliz. Primero hicimos el libro con un amigo y se vendieron 32 mil copias, es un número tremendo para un deportista. Con Casciari tuvimos una reunión en la casa de mi hermano y hacer mi historia en dibujos animados... Generar eso en los chicos es muy lindo. El dibujito animado es algo que marcan mucho a los chicos y es algo muy lindo que te recuerden así. Va a ser un boom”, expresó El proyecto estará conectado con su Fundación en Mar del Plata y tendrá el nombre de “Emi on off”.

Sobre su fuerte vínculo con los más jóvenes, comentó: “No sé la verdad, es algo muy loco saber que podés estar en el corazón de tantos chicos. Por ahí por mi carisma, mi forma de ser, lo que genero en la cancha. Creo que más por mi carisma que por mi forma de atajar”.

Casciari, por su parte, detalló: “Estuve en Mar del Plata cerrando con Emi y con la gente que lo representan todo este proyecto. Van a estar su papá, su mamá, su hermano, su mejor amigo. Liniers va a tener que dibujar a la mamá y le va a decir: no, así no me dibujes”.