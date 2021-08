Mientras Marcelo Fuentes ya realizó su primer entrenamiento al frente de Sportivo Desamparados, el ahora extécnico Cristian Bove, utilizó sus redes sociales para despedirse del club.

Primero agradeció a quienes fueron parte en este tiempo del día a día, "en este momento sería arriesgado hablar de “justicia o injusticia” lo que sin dudas sería una injusticia dejar de nombrar y agradecer a todos los que colaboraron y me acompañaron en este proceso ya que si no lo hago perdería mi esencia y don de gente. Vaya para ellos, cuerpo técnico, jugadores, utilero, masajista, kinesiólogos, dirigentes, personal del club, etc…muchas gracias por lo que me dieron cada día".

No se olvidó de los hinchas "que desde el primer momento me recibió con mucho afecto y respeto y en este momento me brindo tanto apoyo y solidaridad".

Llamó la atención que no realizó ninguna autocrítica sobre su paso por el Puyutano: Me voy tranquilo y contento por la oportunidad y porque el equipo queda sexto en zona de clasificación y con números muy buenos que avalan el trabajo realizado. La vara queda alta, un 55,5% de efectividad y lo más importante sigue siendo que se cumpla el objetivo que todos nos planteamos hace casi un año atrás".