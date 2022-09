El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió ayer frente al campeón del mundo, Sudáfrica, por 38 a 21 (parcial 17-7), en un encuentro por la sexta y última fecha del Rugby Championship. El partido se disputó en el estadio Kings Park de Durban y con este resultado el seleccionado de Nueva Zelanda se consagró campeón del torneo y Los Pumas finalizaron en el último lugar.

Es que Nueva Zelanda previamente derrotó categóricamente a Australia por 40 a 14 (PT 17 a 0) y festejó por octava vez el Rugby Championship.

Por su parte, los tantos de Argentina llegaron a través de tres tries, marcados por Gonzalo Bertranou, Juan Martín González y Matías Moroni, mientras que Emiliano Boffelli sumó tres conversiones. Sudáfrica marcó 5 tries conquistado por medio de Jaspier Wiese, Siva Kolisi, dos tries penales y Kurt Lee Aredense, y Frans Steyn aportó un penal y 3 conversiones.

El seleccionado argentino cerrará su temporada internacional en noviembre con una gira por el Reino Unido.