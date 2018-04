70 partidas jugó y ganó Herrmann en la "Simultánea" que tuvo lugar el sábado pasado junto al cordobés Juan Marson (68-1-1), ante más de un centenar de entusiasmados ajedrecistas, muchos de ellos niños, que sueñan con emularlo.

Más de un centenar de sanjuaninos acudió a la cita el pasado sábado con sus tableros bajo el brazo para participar de la "Simultánea" que jugaron los dos representantes argentinos al Mundial de Ajedrez amateur, Román Herrmann y el cordobés Juan Marson. El sanjuanino, nacido en Capital, pero vecino de Jáchal desde que tenía 4 años, lució la remera con la que se sentará frente al tablero, del 21 al 30 de abril en Cagliari, Italia, donde se disputará el certamen para el que hay inscriptos -hasta el momento- 45 jugadores.



"Participaré en la categoría máxima sub-2300", contó Román que esta tarde jugará en la plaza de Jáchal, contra los aficionados a los trebejos del departamento donde creció. Aproximadamente 250 son los ajedrecistas inscriptos de todo el planeta para disputar los cetros de tres categorías (2.300, 2.000 y 1.700, de puntaje Elo) en sus respectivas divisiones de varones y damas.

"Jugaré contra rivales de los que aprenderé mucho y si gano sumo más puntos Elo". ROMÁN HERRMANN - Campeón sanjuanino de Ajedrez



Consultado sobre el motivo de participar en la categoría máxima teniendo 1.975 puntos Elo, Román explicó que: "como a principios del año pasado llegué a los 2.025 puntos, el reglamento indica que, aún perdiendo puntaje, tienes que competir en la categoría superior".



Román partirá mañana a Mendoza, para luego volar a Roma haciendo escalas en Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid. En la capital italiana junto a Marson abordarán otro avión que los depositará en Cagliari. "Es la manera mas económica de viajar", acotó con una sonrisa.



Para Herrmann será la segunda experiencia mundialista. El año pasado participó por primera vez de la máxima cita para jugadores amateur, en el torneo realizado, también en Italia, pero en la ciudad de Spoletto, donde sacó 3,5 puntos de 9 posibles. "Mi objetivo es lograr algunos puntos más. Es difícil, muy complicado porque soy uno de los jugadores con menor puntaje Elo, pero me gusta el desafío porque si logro la victoria puedo sumar una cantidad importante de puntos", contó.



El Mundial se disputará bajo el "sistema suizo", que clasificará al nuevo campeón tras nueve partidas. La duda, que Román aclaró, es: ¿cómo se corona un monarca si no se enfrentan todos contra todos? "Es un sistema que va enfrentando a todos los ganadores. Por ejemplo, si yo gano la primera partida, en la segunda enfrento a otro ganador y si la pierdo, al otro día lo haré con otro perdedor. Así se va decantando y todos juegan nueve partidas, pero al final es campeón el que más puntos tiene. Suelen darse empates y los sistemas de desempate son varios y complicados, pero tienen que ver con los puntos que se le quitaron a los rivales que se venció y demás". concluyó.



Remera de agradecimiento



Román jugará el Mundial con una remera en la que ha impreso los logos de todas las empresas que lo apoyaron, entre ellas DIARIO DE CUYO. "Ustedes que me hicieron la primera nota grande, el Gobierno a través de la Secretaría de Deportes, la Universidad Nacional de San Juan, Maratta y Escobedo Previsional, Canal 8 y Diario Móvil, siempre me tendieron una mano, por eso quiero que me acompañen en este desafío", contó.

¿Qué es el puntaje "Elo"?



El coeficiente Elo es un sistema de puntuación utilizado en el ajedrez basado en un método matemático mediante el empleo de cálculos estadísticos, el cual permite calcular la habilidad relativa de los ajedrecistas. El creador fue el profesor Arpad Emrick Elom, físico estadounidense, y fue oficializado en 1960, de ahí su nombre. La Fide (Federación Internacional de Ajedrez) lo adoptó a partir de 1969. La primera lista apareció en julio de 1971 y a partir de entonces se renovaba cada tres meses: en enero, abril, julio y octubre, pero a partir de septiembre de 2012 se acordó actualizarse mensualmente.



Herrmann milita en la última categoría amateur, entre 2.100 y 2.300 puntos Elo. Allí juegan los Candidatos a Maestro (CM). Quienes tienen puntaje 2.300 y 2.400 son considerados Maestro Fide (MF). Entre 2.400 y 2.500, Maestros Internacionales (MI) y quienes superen los 2.500, Grandes Maestros (GM).