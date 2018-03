Ya alejado de la concentración de la Selección argentina, debido al problema en una rodilla que lo marginó de los dos partidos por Europa, el delantero Sergio Agüero (foto) brindó una entrevista a Fox Sports. En ella, el Kun, de gran presente en el Manchester City que conduce Pep Guardiola, habló de las frustraciones que tuvo hasta el momento con la albiceleste, donde aún no sumó ningún título: "Estuvimos cerca de lograrlo en varias ocasiones. No es poca cosa haber perdido tres finales seguidas, pero sabemos que a la gente, y a nosotros, eso no es suficiente. Tengo claro que esa deuda se paga saliendo campeones del mundo", aseveró. Respecto de los cuestionamientos a los DT por convocar siempre a los supuestos aliados de Lionel Messi, el exdelantero de Independiente fue claro al sostener que "si jugaran los amigos de Messi yo no hubiera sido tanto suplente en otros ciclos. Eso es una mentira muy grande y que incluso es potenciada por el periodismo. Esas cosas no existen". Consultado, sobre si esta lesión lo preocupa de cara al Mundial, agregó que "uno siempre tiene ese preocupación, más con lo que me ocurrió hace cuatro años en Brasil. Pero estoy confiado en que se hizo una buena pretemporada y los días previos al Mundial van a estar muy buenos".