Los tres en cancha. El papá (Mariano) y sus hijos (Santiago y Juan Cruz). Los Velázquez. El clan que ocupó tres cuartos de equipo en determinado momento en Social San Juan. Un caso inédito. Podrán haber jugado hermanos juntos. Papá-hijo, Tío-sobrino. Pero un padre y dos de sus hijos en Primera, nunca. Y tiene un apellido ilustre en el hockey sobre patines: Velázquez. Tienen que ver con el abuelo de los pibes (Francisco el "Gran Pancho", aquel arquero de la Selección Argentina del Mundial de 1970, el primero que se jugó en San Juan) y también de su tío ("Panchito", ese que maravilló al hockey del mundo durante décadas).

Los tres estuvieron juntos en el triunfo de Social San Juan sobre Estudiantil Sub-23, en la fecha pasada del torneo local. El "Mono" (el papá) contó: "La verdad, fue un orgullo estar con ellos en cancha. Diría increíble. A mí no se me pasa por la cabeza colgar los patines. Sólo sé que ahora disfruto jugar. Ya no me peleo con nadie. Para mí no es una necesidad ganar. Creo que todo eso me lo han dado los años. Pensé que por la pandemia iba a dejar de jugar cuando estaba en Hispano. Pero después me convencieron de acá (de Social) para que juegue un año más...".

Santiago, el más callado, escuchaba atento en un rincón del camarín donde se cambiaron para la producción fotográfica de DIARIO DE CUYO. "Me acuerdo cuando mi viejo jugaba en el Follónica de Italia. Los partidazos ante el Valdagno, porque él siempre nos llevaba. Era muy chico pero todavía tengo las imágenes de esos momentos. Ser jugador de hockey es mi primer objetivo. Ahora en este club, espero que algún día en un club de Europa. ¿La Selección Argentina? Lógico que me gustaría jugar en la Selección pero ante tendré que destacarme en el lugar que esté. Primero afianzarme en San Juan, después si se puede en Europa y ahí ya podré pensar en la Selección. Sería un sueño".

En el Mundial 2001, el Mono hacía entrar a sus hijos a entreno y concentraciones.

Enfrente y con más trabajo para cambiarse por todos los accesorios estaba su hermano Juan Cruz, el arquero. El que ocupa un puesto con historia en su familia porque su abuelo fue arquero en el mismo equipo por muchos años y también en la Selección Argentina. Cabeza rapada. Más conversador que Santiago. Como todos los adolescentes y como su hermano, en todo momento con el celu en mano conversando por las distintas redes sociales, mientras hacía lo otro. "¿Qué camiseta me pongo?", le preguntó al padre. "Ah, esta que tiene el escudo de Social", se contestó él mismo. "Pienso igual que mi hermano. Yo también sueño con triunfar en el hockey pero estoy consciente de que hay que ir paso a paso. También quiero jugar algún día en la Selección pero sé que eso es difícil y hay que hacer mérito. Pero de eso se trata. De ir progresando y poniéndose distintos objetivos a medida que pasa el tiempo".

Papá Mariano cerró diciendo que "intento no meterme nunca en sus cosas. Por eso no los quise dirigir cuando estaba en Hispano. Ahora, estando en el mismo club, somos más compañeros pero siempre guardando respeto. A ellos les gusta el deporte en general. En las reuniones familiares no hablamos de hockey. Eso lo dejamos para los entrenamientos, por ejemplo".

Las fichas personales

MARIANO VELÁZQUEZ - Defensor

El "Mono" -así lo conocen todos- tiene 44 años. Empezó en el hockey a los 4 años y debutó en Primera a los 15. Jugó varios Mundiales para la Selección Argentina. Casado con Luciana Juárez, tienen cuatro hijos (además de los dos que juegan, están Paula y Lorenzo).

SANTIAGO VELÁZQUEZ - Delantero/medio

Tiene 19 años y es confeso hincha de Racing (como todos en la familia). Terminó el secundario y ahora estudia Periodismo Deportivo. En el partido ante Estudiantil que jugó con su padre y su hermano marcó uno de los goles en el triunfo del Decano.

JUAN CRUZ VELÁZQUEZ - Arquero

Estudia en el colegio secundario. Está en quinto año del San Francisco de Asís. Tiene 16 años y el arco le seduce desde siempre. Contó que fue un placer y orgullo el haber jugado un partido en primera (entró en el segundo tiempo) junto a papá y a su hermano.