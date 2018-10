Quería que fuese su tarde. Su momento. Apoyada por todo el público que se acercó hasta el Parque Olímpico y la alentó durante toda la carrera. Pero aunque no alcanzó el oro tan deseado, Delfina Pignatiello logró la medalla de plata en los 800 metros libre en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Al momento de la entrega de las medallas, Delfi estaba triste, dolida. Todos pensaban que era la bronca de no haber podido conseguir el primer lugar en una competencia en la que es campeona mundial, pero tras recibir su presea reveló la verdad.

Entró con cara larga, lloró al subir al segundo lugar y mientras escuchaba el himno de Hungría, país de donde es la ganadora de la prueba. Y al bajarse saludó con una mueca de felicidad, pero con la palma de su mano izquierda abierta, en la que tenía un mensaje.

Allí se leía claramente la palabra "abuela", con un corazón. Ese fue el motivo de la tristeza de Delfi. Su abuela murió hace una semana y ella no la olvida, y le quiso dedicar su medalla en estos Juegos en casa.

"Mi abuela Amalia falleció la semana pasada, hoy corrió conmigo. Fue un año muy duro, había mucha presión. En la Villa Olímpica se viven cosas muy lindas. Entrenamos para un tiempo mejor", explicó Pignatiello en TyC Sports tras la carrera, mientras la tristeza y la emoción todavía le duraban.

La joven, que se consagró bicampeona mundial juvenil y que llegaba como máxima esperanza argentina a esta cita, ganó la medalla plateada en una competencia de fondo aunque también participirá en los 400 metros.

"No esperaba que viniera tanta gente, había mucha presión, lo tengo que admitir. No fue nada de lo que esperaba, fue mucho mejor. Mi tiempo no fue el que quería, entrené para mucho menos, pero estoy súper contenta", afirmó.

Fuente: TN