Y pasó lo que tenía que pasar. Sarmiento de Zonda hizo lo que necesitaba para quedarse en Primera y ganándole a Rivadavia, no hizo más que condenar las pocas esperanzas que tenían Peñarol y Árbol Verde para tratar de zafar del descenso en la jornada final del Torneo de Verano y última de la temporada regular del Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina de Fútbol. No le alcanzó al Bohemio con el 4-1 que le propinó el domingo a Árbol Verde porque su suerte pareció ya echada con ese grosero error de incluir ante Desamparados a un futbolista que estaba suspendido. Pero más allá de ese disparate administrativo, la temporada del Bohemio fue raquítica en puntos y muy pobre en la propuesta de darle rodaje a sus juveniles. No alcanzó ese desesperado intento final y Peñarol volverá a la Primera B local después de mucho tiempo, aunque el rumor que ganó la calle que hablaba de una supuesta apelación ante el Consejo Federal de AFA por la sanción ante Desamparados por errores de forma en la protesta que presentó el equipo puyutano abrió una lucecita de esperanza que luego se desvaneció totalmente. Peñarol tenía tres décadas sin descensos en el fútbol de San Juan y este golpe contrasta hoy con la permanencia que logró en el Torneo Federal A.

El otro que se fue de la Primera División fue Árbol Verde. El conjunto del Barrio Cabot había vuelto a Primera A en 2019 y esta vez, no pudo sostenerse. Un paso pobrísimo en el Torneo de Invierno y otro parecido en el Torneo de Verano lo dejaron en el último escalón de la General. Hoy en lo dirigencial, Árbol Verde está bajo el mando de un triunvirato normalizador buscando elegir autoridades en un corto plazo para poder encaminar su reestructuración.

En el otro polo, en la pelea por los Cuartos de Final, hoy de los ocho lugares sólo uno no tiene dueño y tres candidatos para completar el cuadro. Atenas, Alianza y Colón son los que definirán esa última vacante mañana cuando se complete la fecha 19, que además servirá para definir los cruces, recordando que van 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5 como emparejamientos.

Atenas tiene 27 puntos y está hoy adentro de los Cuartos de Final y mañana será visitante de Del Bono, sabiendo que el Bodeguero no tiene amenaza de descenso ni opciones de clasificación. Un escalón más abajo aparece Atlético Alianza que con 26 unidades que recibirá en Santa Lucía al Atlético San Martín que, ya clasificado, querrá trepar al menos a la tercera colocación final. Por último, Colón Junior aparece en la décima posición con 25 unidades, sabiendo que primero tendrá que ganarle a 9 de Julio en la calle Sargento Cabral para luego esperar derrotas de Alianza y del mismo Atenas, como para poder clasificar. Se vendrá inmediatamente la serie de ida de Cuartos y hoy, sin la fecha que se completará mañana, tendría estos partidos: Unión-Atenas, San Lorenzo-Trinidad, Desamparados-Juventud Zondina y San Martín-Marquesado.

El último capítulo del Verano tendrá además el clásico entre Trinidad y Unión, con todos los ingredientes que siempre tiene. Además, San Lorenzo de Ullum será local de Juventud Unida y Desamparados será visitante del Deportivo Aberastain que después de un primer semestre prometedor se quedó sin nada en el torneo local y complicado en el Regional Amateur donde solamente puede aspirar a un segundo lugar para competir con otros segundos de otras zonas. Un cierre intenso mañana en el torneo sanjuanino, con los Cuartos de Final encima.

Primera B

Pasó la sexta fecha de la Primera B en busca del segundo ascenso y Recabarren de Zonda sigue firme en la punta con 16 unidades tras vencer a Los Pumas por 1-0. Juventud Ullunera, su escolta con 14, le ganó por 3-1 a Centenario Olímpico

como local.